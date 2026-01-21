Shanghái se abre al uso de drones en la ciudad: abre nuevos espacios aéreos y abarca el 46% de su superficie

Dron octocóptero, similar a lo que podría ser el conjunto de drones chinos Wikimedia

Volar un dron no es tan sencillo como ponerlo a funcionar en cualquier ciudad de España. Existen estrictas medidas de seguridad que hay que seguir y que sobre todo, delimitan la cantidad de dispositivos en el aire.

Shanghái, la ciudad más grande de toda China y uno de los núcleos financieros más importantes del mundo, abrirá ciertas zonas de vuelo libre para drones, a partir del próximo 1 de febrero.

Tal y como adelanta el South China Morning Post, el gobierno local del municipio integrará una normativa para que los drones de consumo puedan operar en espacios aéreos de la ciudad sin permiso.

Los drones tendrán más cabida en Shanghái

Los llamados Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) de consumo son los grandes beneficiados de esta normativa, ya que Shanghái abrirá zonas con espacios aéreos habilitados para el vuelo libre de estos drones.

Y no hablamos de pocas zonas. Según ha expuesto el portal, las zonas designadas abarcarán el 46% de todo el territorio de la ciudad, casi la mitad de la urbe, que ya cuenta con una superficie de 6.340 kilómetros cuadrados.

Hasta tres parques dentro de la ciudad, incluyendo el Jardín Botánico de Shanghái, han sido designados para ser zonas especializadas en los que usar estos drones y así fomentar experiencias de vuelo locales.

Respecto a las zonas restringidas, los vuelos de drones requerirán la aprobación previa de las autoridades aeronáuticas locales. Es decir, los pilotos no podrán alzar sus dispositivos sin un permiso expreso.

La aplicación Suishenban, que también permite a los aficionados a los drones solicitar estas aprobaciones, mostrará cuáles serán las zonas en las que se podrá volar libremente los dispositivos y en cuales no.

De hecho, será esta app la que sirva como plataforma principal que afiance estas experiencias de vuelo. Los usuarios podrán registrar sus drones, declarar vuelos concretos y reservar zonas delimitadas para operarios con experiencia.

El motivo de este cambio en la normativa es impulsar el desarrollo de la llamada 'economía de baja altitud', referente a las actividades que se desarrollan en el espacio aéreo bajo de una ciudad.

Estas actividades, normalmente cercanos al suelo, se extienden en alturas de menos de 1.000 metros, aunque esto puede variar dependiendo del país. La normativa busca impulsar estas iniciativas aéreas.

Entre las actividades referentes a la economía de baja altitud nos encontramos el uso de drones para repartir paquetes, usar taxis aéreos con vehículos eVTOL o llevar a cabo labores de vigilancia en el aire.