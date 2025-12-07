Así se construye el rascacielos más alto del mundo: así es la imponente Torre Jeddah que alcanzará 1 kilómetro de altura

En Arabia Saudí solo emprenden proyectos de proporciones faraónicos. A pesar del recorte conocido recientemente en el proyecto The Line, la megaciudad que ahora solo tendrá 2,4 kilómetros frente a los 170 prometidos, este país sigue adelante con otras construcciones que pretenden hacer historia como el rascacielos Jeddah.

Un kilómetro de altura, este es el dato que mejor define a esta iniciativa, cuyos cimientos ya se están construyendo. Será el rascacielos más grande del mundo, pero completarlo, así como diseñarlo, no es una tarea sencilla.

El diseño es obra del estudio de arquitectura Adrian Smith + Gordon Gill, famoso por construir el Burj Khalifa de Dubái, el que por ahora es el edificio más alto del mundo con 828 metros de altura. De esta forma, los arquitectos se superarían a sí mismos si se cumplen las predicciones de construir un gigante de al menos 1.000 metros de altura, aunque esta cifra aún está en duda.

Construcción de la Torre Jeddah

No habrá vecinos que puedan tapar las vistas de este monstruo de hormigón y acero, al menos de momento. Las ganas de superar el récord del edificio más grande del mundo no es única de esta firma de arquitectos; Norman Foster también ha presentado el diseño de un rascacielos de dos kilómetros de altura para Arabia Saudí.

Las mejores vistas

El rascacielos forma parte del plan Saudi Vision 2030 y es, en realidad, la primera piedra de un gran proyecto que incluye hospitales, escuelas, universidades y viviendas para 100.000 personas. La torre de 530,000 metros cuadrados será el pilar de Kingdom City, un nuevo desarrollo urbano multiusos de 20.000 millones de dólares.

Mirador de la torre Jeddah Thornton Tomasetti Omicrono

El proyecto está liderado por el príncipe Al Waleed bin Talal Al Saud, quien confirmó hace tiempo que la intención del proyecto es que la gigantesca torre mida más de un kilómetro. En un principio, el edificio se denominó Kingdom Tower y desde entonces se le ha conocido por varios nombres, hasta el actual: Jeddah Economic Company Tower (JEC Tower).

Los diseños muestran una impresionante aguja de cristal y los arquitectos y responsables del proyecto aseguran que la forma de la torre está inspirada en las hojas plegadas de una planta del desierto. La información sobre el diseño que ha trascendido hasta ahora es que, cuando se termine, el rascacielos tendrá 157 plantas y 59 ascensores.

Torre Jeddah Thornton Tomasetti Omicrono

Los ascensores de dos pisos transportarán a los visitantes por cada una de las plantas a velocidades de más de 10 metros por segundo. En su interior, los visitantes o huéspedes contarán con residencias de lujo, espacios comerciales, oficinas y un hotel Four Seasons.

Pero uno de los detalles que más se destaca en el proyecto está fuera del edificio. Aprovechando su deslumbrante altura, en una de las plantas superiores se instalará el mirador más alto del mundo para disfrutar de las vistas de la ciudad a sus pies y el Mar Rojo.

Las primeras plantas

La construcción del edificio ha permanecido en pausa durante un largo período y se reanudó en enero de este año. Según informa Newsweek, las obras se han intensificado. El núcleo central del edificio ha alcanzado la planta 69, con sus alas laterales que suman aproximadamente cinco plantas por detrás.

Comparativa del avance de las obras con el diseño final Thornton Tomasetti Omicrono

La complicación que ha impedido alcanzar hasta ahora esta altura récord tiene más que ver con los materiales que con el coste. El príncipe saudí explicó que en el proyecto están tratando de bombear el hormigón hasta los 1.000 metros.

Aproximadamente el 50% del hormigón necesario ya se ha vertido en este gigantesco proyecto. Además, AS+GG ha compartido una foto tomada en la obra en noviembre del progreso actual.

La empresa Thornton Tomasetti, que participa en el desafío de poner en pie este coloso, explica en su página web que ha sido necesario determinar primero las cargas de viento racionales a elevaciones extremas. En segundo lugar, fue necesario controlar los movimientos del edificio, laterales y verticales.

"Nuestros expertos en edificios altos trabajaron en estrecha colaboración con AS+GG y RWDI, combinando innovación y experiencia con modelado estructural computacional avanzado y exhaustivas pruebas en túnel de viento. ¿El resultado? Una organización de sistemas estructurales sin igual que sustenta el futuro edificio más alto del mundo." indica la empresa experta en ingeniería estructural de torres ultraaltas.

Torre Jeddah en construcción Thornton Tomasetti Omicrono

A la hora de diseñar el sistema estructural aseguran haber apostado por la simplicidad: sin columnas, estabilizadores, vigas de piso, vigas de enjuta ni transferencias verticales. Diseñado específicamente para una construcción rápida y eficiente, todos los muros están interconectados y cada elemento estructural resiste tanto las cargas de viento como las de gravedad.

Debajo, un sistema de cimentación de hormigón macizo soporta el peso de toda esa altura: una losa de cimentación de 5 metros de espesor apoyada sobre 270 pilotes perforados, cada uno de 1,8 metros de diámetro, que alcanzan profundidades de hasta 105 metros.

Las obras avanzan, pero aún habrá que esperar para ver este coloso terminado. La empresa ha reconfirmado que la fecha de finalización está prevista para el año 2028, por lo que se espera que actualicen la información a lo largo del próximo año.