Cómo funciona el funicular de la Glória accidentado en Lisboa: así transporta a más de 3 millones de personas al año

Hoy las imágenes del icónico funicular de la Gloria de Lisboa, no son las que suelen traer los turistas de su visita por la capital portuguesa. El descarrilamiento este miércoles de uno de los tranvías ha dejado al menos 17 personas muertas y 21 heridos, según informan las autoridades portuguesas tras el último balance. Exteriores ha confirmado que dos de los heridos son españoles y que han sido dados de alta este jueves.

Este medio de transporte se inauguró en 1885 y su funcionamiento se electrificó en 1915. Ahora es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, fotografiado por los visitantes y protagonista de muchas de las postales que se venden por las calles de la ciudad portuguesa.

Glória es una de las tres líneas de funicular que gestiona la empresa Carris, compañía municipal de trasporte de Lisboa. El funicular de la Glória ha sido declarado monumento nacional y transporta alrededor de tres millones de pasajeros al año.

Su sistema se compone de dos tranvías que circulan en paralelo. Ambos pueden subir y bajar una pendiente del 17-18% en el centro de Lisboa gracias a los cables de acero que los sostienen y motores eléctricos.

Se trata de un sistema de contrapesos, cuando uno de los funiculares desciende, su peso sirve de empuje para que el otro suba la cuesta. El motor que impulsa los vagones se sitúa en la cima de la colina y el cable pasa oculto bajo la calle. El sistema eléctrico permite controlar un movimiento suave, y realizar frenadas seguras, incluso, la recuperación de energía.

Este sistema también se utiliza en otros transportes que tienen que salvar una elevada pendiente, como el Stoosbahn en Suiza. Este es el funicular más empinado del mundo, alcanza una pendiente del 110 % (47 grados) y el sistema de contrapeso ayuda a ahorrar en electricidad al no necesitar tanto impulso del motor.

El recorrido en Lisboa es de aproximadamente 265-275 metros, conectando la Plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara. En ese recorrido, ambos vagones comparten la misma vía, pero existe un tramo donde el carril se divide para que puedan cruzarse sin chocar.

Cada vagón tiene capacidad para 22 personas sentadas y 20 de pie, realizando el trayecto en unos 2-3 minutos. Algunos testigos del accidente indican que vieron uno de los tranvías descender a toda velocidad por la colina antes de estrellarse contra un edificio en la curva que se aprecia en las imágenes.

La agencia Efe ha constatado que el funicular ha volcado y que su techo ha quedado completamente aplastado. Oficialmente se desconocen las causas del accidente, una investigación de la que se ha hecho cargo la Brigada de Homicidios de la Policía Judicial de Portugal.

Sin embargo, medios portugueses como Público señalan a una rotura de cable como la causa principal. La empresa responsable de la gestión del elevador asegura que "se realizaron y respetaron todos los protocolos de mantenimiento".