El invento para ahorrar espacio en el baño de casa: un lavabo compacto que se instala encima de la lavadora

La lavadora es un electrodoméstico imprescindible en cualquier hogar y en el mercado se pueden encontrar modelos como el de Xiaomi que también hace de secadora. Por norma general, en España es habitual colocarla en la cocina, pero en otros países apuestan por hacerlo en el baño.

Un electrodoméstico que suele tener grandes dimensiones, por lo que ocupa un gran espacio en el baño, donde generalmente suele escasear. Como solución a este problema han ideado un ingenioso invento: un lavabo que se instala encima de la lavadora.

Se trata de Compactino WBX 101, un pequeño e ingenioso lavabo fabricado por la empresa Polycer, en Letonia, que se presenta como una interesante solución para ganar espacio en el baño de casa y que cuesta tan sólo 114,99 euros.

Fácil de instalar

Compactino WBX 101 es un invento realmente sencillo: un lavabo que combina practicidad y diseño moderno ideado para instalarse encima de una lavadora, siendo ideal para baños pequeños y permitiendo al usuario ahorrar espacio de forma racional en áreas reducidas.

El lavabo incluye un práctico porta-jabón extraíble y de fácil limpieza, así como dos soportes metálicos para su instalación — se fija a la pared—, que es muy sencilla. Con un tamaño rectangular de 60 x 60 centímetros y 90 milímetros de profundidad, este invento se adapta a cualquier lavadora estándar.

El lavabo Compactino WBX 101 encima de una lavadora. Polycer Omicrono

Gracias a su diseño, el lavabo no interfiere en el funcionamiento del electrodoméstico ni impide la apertura de la puerta. Además, comparte el desagüe, pero no llena la lavadora. Otra de las ventajas de este invento es que, en un espacio donde cada centímetro cuenta, aprovecha un área que normalmente se queda sin uso.

Compactino WBX 101 está disponible en color blanco y ofrece un diseño resistente, no sobresale, no salpica y no invade el resto del cuarto. Una de sus claves es que está fabricado en cerámica polimérica, un material duradero, agradable al tacto y muy fácil de mantener limpio.

Las cerámicas poliméricas son un material compuesto moderno y versátil que consiste en una sustancia de relleno (piedra molida o triturada) y otra aglutinante: resina de poliéster. Polycer destaca que como materiales de relleno se usan frecuentemente el carbonato cálcico, el hidróxido de aluminio o la arena de cuarzo.

El proceso de fabricación es el siguiente: se añade una sustancia química aglutinante (un 20%) a los componentes materiales (80%), y la masa líquida resultante se vierte en unos moldes que previamente se han cubierto con un gel especial.

Proceso de fabricación del lavabo Compactino WBX 101. Polycer Omicrono

Como resultado se obtiene un producto de cerámica polimérica de alta calidad y gran durabilidad, resistente durante muchos años. Polycer señala que los productos fabricados con este material están disponibles en diferentes colores y efectos superficiales, desde la imitación de mármol o granito hasta efectos de transparencia.

Ahorra espacio

La empresa letona destaca que su lavabo destaca especialmente por su funcionalidad y diseño moderno. Además, al estar fabricado con cerámica polimérica ofrece una serie de ventajas que no serían posibles en comparación con otros materiales ampliamente utilizados para hacer este complemento sanitario indispensable.

Por ejemplo, la compañía señala en su web que su lavabo es estable, resistente a los impactos, a los arañazos, a las manchas, a la oxidación y a la acción de productos químicos. Asimismo, es fácil de mantener, ofrece una larga vida útil y es sencillo de reparar.

Compactino WBX 101 tiene 5 años de garantía y es ideal para usar en estudios, pisos pequeños o lavaderos improvisados, como el cuarto de baño. Es la demostración de que con un poco de ingenio se puede transformar un rincón desaprovechado en un espacio funcional y moderno.

El lavabo Compactino WBX 101. Polycer Omicrono

Un invento que facilita la convivencia entre la lavadora y un punto de agua sin necesidad de elegir entre ambos y, aunque carece de rebosadero —un aspecto relevante en hogares con niños —, su rendimiento en espacios reducidos demuestra la eficacia de soluciones prácticas pensadas para las viviendas actuales.

Polycer también tiene a la venta otro lavabo del estilo, denominado Compactino WBX 102, que cuenta con un diseño y funcionalidad idénticas, pero que posee una serie de diferencias con respecto al primer modelo.

La primera de ellas es el tamaño, ya que el Compactino WBX 102 tiene un aspecto más compacto, con unas medidas de 60 centímetros de largo y 50 centímetros de ancho, por lo que puede ser más adecuado para espacios especialmente reducidos.

Por otro lado, este último lavabo es algo más estrecho de fondo y no incluye los soportes metálicos de montaje. Eso sí, también incluye el porta-jabón extraíble, es igualmente fácil de limpiar y está fabricado en cerámica polimérica.

La compañía explica que, por motivos de seguridad, se recomienda usar únicamente los fijadores de pared y soportes recomendados por el fabricante y evitar ejercer una presión excesiva hacia abajo o apoyarse sobre el lavabo.