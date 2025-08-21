Dos estudiantes desafían a Meta: diseñan unas gafas inteligentes con pantalla que graban todas tus interacciones

Dentro de la carrera por liderar el mercado de la inteligencia artificial se ha abierto una segunda meta. No solo se persigue contar con la tecnología más capaz e inteligente, también está en juego diseñar el dispositivo definitivo integre esta tecnología en el día a día de millones de personas. De momento, las gafas son el diseño en el que apuestan grandes y pequeñas empresas.

Google, Meta, Apple todos tienen o pretenden tener en sus catálogos unas gafas que acompañen al usuario todo el día con un asistente virtual integrado. No son los únicos, dos estudiantes de Harvard desafían a estos gigantes tecnológicos con sus nuevas gafas, las Halo X.

Su propuesta diferencial se basa en mantener siempre activa la inteligencia artificial de las gafas. Que la IA escuche, grabe y transcriba cada conversación y, como haría el propio cerebro, use esa información para ofrecer consejos o recordatorios útiles en cada momento.

En una entrevista para el medio TechCrunch, AnhPhu Nguyen, cofundador de esta startup, ha explicado que su objetivo es fabricar gafas que te hagan súper inteligente desde el momento en que te las pones. De momento, las gafas Halo X solo integran una pantalla en las lentes y micrófono.

Sin cámara, las gafas pueden registrar las conversaciones y mostrar en la pantalla los resultados de la IA, como dar respuestas a preguntas complejas que se formulen en el transcurso de la conversación o aportar recordatorios. Las Ray-Ban de Meta sí cuentan con cámaras, pero no con pantalla para mostrar imágenes o mensajes sobre las lentes, esta versión se espera en adelante.

introducing Halo X, always listening AI glasses.



vibe think. never use your brain again.



pre-order now. pic.twitter.com/c8ZPgn8oC8 — AnhPhu Nguyen (@AnhPhuNguyen1) August 20, 2025

Para su funcionamiento, las HaloX dependen de una aplicación en el teléfono móvil, pues externalizan la computación para no agotar la batería de las mismas en poco tiempo. Tras el chatbot, utilizan la inteligencia artificial de Gemini y Perplexity.

Los responsables de esta idea ya causaron revuelo el año pasado al desarrollar una aplicación para las gafas inteligentes Ray-Ban de Meta que permitía usar el reconocimiento facial para concienciar sobre los peligrosos usos potenciales de esta tecnología en productos cotidianos.

HaloX Halo Omicrono

Estos dos jóvenes empresarios han sido anteriormente críticos con los escándalos de Meta y el peligro que implican las gafas de este gigante tecnológico. Sin embargo, a diferencia de las Ray-Ban, las Halo X que están a punto de lanzar no cuentan con ningún indicador que advierta a los demás que están siendo grabados.

Es más, aseguran a TechCrunch que quieren que su hardware sea muy discreto. Dejan en manos del propio usuario la responsabilidad de advertir a la persona con la que se encuentran que está siendo grabada, sobre todo en aquellos lugares donde la ley prohíbe grabar de forma encubierta.

Las grabaciones se procesarán con Soniox para la transcripción del audio. Esta empresa asegura no almacenar las grabaciones. Desde Halo también prometen aplicar cifrado de extremo a extremo, tecnología de seguridad con la que esperan cumplir con la norma SOC 2. Para ello deben pasar por una auditoría independiente y demostrar cómo protegen los datos de los clientes.

Nguyen y su socio Ardayfio han recaudado un millón de dólares para desarrollar gafas. Estas tendrán un precio de 22,13 euros y ya se pueden reservar en su página web. Las Ray-Ban de Meta se lanzaron con un precio de 329 euros y su último modelo Oakley cuesta 549 euros.