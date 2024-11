Esta patente demuestra que Apple llevaba trabajando en el desarrollo de sus gafas Vision Pro desde hace más de 15 años

Las Apple Vision Pro se han constituido como el producto más ambicioso de Apple hasta la fecha. Y eso que ni siquiera están disponibles en España, de momento. Es obvio que este histórico producto lleva muchos años en desarrollo, pese a haberse presentado en verano del año pasado. Lo que muchos no esperaban es que este producto llevase en la cabeza de Apple desde al menos 2008.

Y es que se ha descubierto una patente de más de 15 años de antigüedad que básicamente describe las Vision Pro, prácticamente a la perfección. De hecho, tanto las descripciones como las imágenes de figura que normalmente acompañan a estas patentes muestran lo que hoy en día son las gafas de realidad mixta de la firma de Cupertino. De nuevo, una patente con más de una década a sus espaldas.

Esta patente ha sido revelada por Macworld, citando un viejo artículo de la época que detallaba este curioso producto, en aquel entonces apodado 'eyePod'. Lo más sorprendente es que la patente es tan antigua que ni siquiera la tecnología que hoy en día dan vida a estas Vision Pro existía por aquel entonces, por lo que Apple ya iba adelantada a su época.

Apple y las Vision Pro de 2008

Todo comienza con Dan Moren, colaborador activo de Macworld, medio especializado en Apple. Hace poco, gracias a ciertos compañeros suyos, rememoró un artículo que escribió en 2008 acerca de una patente registrada en ese momento. En ese momento, la patente describía una pantalla portátil que podía "simular la experiencia de estar en un entorno virtual con la ayuda de sensores inteligentes". Lo que hoy en día son las Apple Vision Pro, vaya.

En palabras de Moren, estos sensores (citando siempre la patente) serían capaces "de detectar los movimientos de la cabeza e incluso del ojo, adaptando el vídeo de forma que el usuario pueda sentir que está en un entorno real". Por supuesto y dado lo genéricas que son a veces las patentes, aún podría ser una simple casualidad. Sin embargo, la figura principal que ilustra la patente es calcada a la imagen de un visor de Apple Vision Pro.

Figura de la patente. Macworld Omicrono

Lógicamente, esta similitud no puede ser coincidencia y es cierto que el esquema interno dentro del visor no es ni de lejos igual al de las Vision Pro actuales. No obstante, la forma del visor revela que Apple llevaba trabajando en las Vision Pro desde al menos 2008, casi 17 años antes del lanzamiento más ambicioso de la historia de la Apple de Tim Cook.

No es la primera 'predicción' que Apple ha firmado en torno a sus gafas de realidad mixta. En 2005, el famosísimo Steve Jobs estaba dando una charla en la D3, la All Things Digital: the Wall Street Executive Conference que estaba entrevistando al magnate junto a los periodistas Walt Mossberg y Kara Swisher. Quizás de forma accidental o intencional, Jobs acabó por 'predecir' las Vision Pro.

Jobs dedicó una parte de su charla al concepto mismo de los auriculares. "El problema fundamental aquí es que los auriculares son algo milagroso. Te pones tus auriculares y tienes la misma experiencia que si tuvieras un par de altavoces enormes". Ahí, Jobs idealiza lo que él llama "auriculares para vídeo". En sus palabras, "no hay nada como unos auriculares para vídeo. No hay algo que pueda llevarme conmigo y que pueda ponerme, y me de la misma experiencia que cuando estoy viendo, no sé, un plasma de 50 pulgadas que tenga en mi casa".