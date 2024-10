Apple pararía la producción de las Vision Pro este año: estaría enfocada en un modelo más barato

El pasado 2 de febrero, Apple hizo historia lanzando las Apple Vision Pro en los Estados Unidos. Un movimiento que dio lugar a la era de la computación espacial, y que dio lugar a un éxito de ventas en su primer fin de semana de vida. Eso sin contar que estas gafas aún no han salido de Estados Unidos. Para eso, desgraciadamente, habrá que esperar al año que viene. Sin embargo, Apple podría acabar descatalogando este producto antes de tiempo.

Según relata el medio The Information, Apple habría rebajado poderosamente el nivel de producción de las Apple Vision Pro. De hecho, el portal que cita a fuentes implicadas a nivel interno con el asunto, Apple podría llegar a dejar de fabricar la versión actual de las Vision Pro por completo para finales de este año 2024. El problema, explica el portal, es la escasa demanda que las gafas han tenido.

Cabe aclarar que, siempre fijándonos en las declaraciones de esta filtración, que Apple no ha dado carpetazo a las líneas de producción de las Apple Vision Pro, sino que está rebajando enormemente el ritmo de producción. Si las ventas aumentan con el tiempo, Apple podría seguir poniendo en marcha la maquinaria; en caso contrario, las Vision Pro actuales podrían ver su final antes de tiempo.

Las Vision Pro podrían dejar de producirse

Todo radica en Luxshare, una empresa proveniente de China que es la encargada del montaje final de las Vision Pro. Según las fuentes de The Information, Apple habría comunicado a la firma su intención de reducir la producción en noviembre. Dicho proveedor, hasta este momento, estaría fabricando aproximadamente 1.000 gafas de realidad mixta diarias.

La reducción de esta producción no habría llegado de la noche a la mañana. Apple ya habría comenzado a rebajar esta línea de producción desde principios de verano, al menos. Sobre el papel, esto podría indicar que Apple ya posee una cantidad suficiente de gafas Vision Pro en su inventario para satisfacer la demanda actual hasta el año que viene. El portal especifica, de hecho, que los proveedores de las Vision Pro ya habrían producido los componentes necesarios para 500.000 o 600.000 gafas.

Una noticia que llega justo en un momento delicado para las Apple Vision Pro. Los últimos rumores apuntaban a una Apple centrada de forma íntegra al desarrollo de unas Apple Vision Pro más baratas, que sacrificarían su resolución en favor de un precio más ajustado. Tanto es así, que las futuribles Apple Vision (sin el Pro al final) reducirían a la mitad su resolución, consiguiendo un precio más cercano al de los 1.500 dólares.

Además, las Apple Vision Pro baratas se han enfrentado a un vaivén constante de rumores sobre hipotéticas cancelaciones. Ya hemos comprobado en el pasado que Apple no duda a la hora de dar carpetazo a proyectos desarrollados si no los ve viables; por ende, no sería raro que Apple cancelara este desarrollo para centrarse en la siguiente versión de las Apple Vision Pro, debido a que desarrollar unas gafas así más económicas puede llevar varios años de gestión y producción.

Sin embargo, todo parece ir en una dirección contraria. Analistas y filtradores previos habían detallado cómo Apple habría suspendido de forma provisional el desarrollo de las Vision Pro 2 para centrarse en el lanzamiento de unas gafas más baratas para 2025. La prioridad es clara: rebajar el coste de los componentes y lanzar un dispositivo más accesible para el público de consumo habitual, para aumentar así las ventas.