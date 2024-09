Las futuras Apple Vision baratas sacrificarían resolución a favor de un precio más ajustado

No es un misterio que Apple ha hecho historia con las Apple Vision Pro, sus gafas de realidad mixta de alta gama y que aún no se pueden comprar en España. Es cierto que estas gafas son bestiales, gracias en parte a sus pantallas alucinantes. Sin embargo, se espera con ansia unas Apple Vision Pro 2 o en su defecto, un modelo inferior en precio. Eso sí, a un precio: las Apple Vision baratas reducirían a la mitad su resolución.

Uno de los grandes inconvenientes de los usuarios que desean estas gafas está en el precio: 3.500 dólares en territorio estadounidense, sin accesorios añadidos. Un coste que supera y por bastante a bastantes productos de la compañía de Cupertino. Nuevos informes de DigiTimes, relacionados directamente con la industria, desvelan que las Apple Vision de nueva generación quitarían la etiqueta 'Pro' y reducirían la resolución de sus pantallas drásticamente para bajar su precio.

Tanto, que Apple habría recibido muestras de pantallas OLED de Japan Display JDI con una densidad de píxeles por pulgada de 1.500, relata The Elec. Como referencia, las pantallas de las Vision Pro actuales tienen 3.391 píxeles por pulgada, por lo que hablamos de menos de la mitad de resolución de PPP. Un rumor que se relaciona con los anteriores que revelaban las dificultades de Apple para lanzar un modelo más económico.

Unas Apple Vision económicas

Primero, algo de contexto. En junio, el experto Mark Gurman de Bloomberg dejó claro que Apple estaba interesada en desarrollar unas Apple Vision Pro más baratas, que por contra necesitaran un Mac o un iPhone para poder funcionar. De esta manera, las gafas cederían parte de su potencia de procesamiento y componentes al dispositivo, reduciendo todavía más sus costes.

Gurman llegó a afirmar que existía un prototipo de auriculares ya en las oficinas de Apple, con el nombre en código N107. Este prototipo tendría un menor campo de visón que el de las Apple Vision Pro y unos materiales de construcción más ligeros. DigiTimes y The Elec refuerzan esta teoría, con la información de la reducción de píxeles por pulgada.

Pantalla al descubierto de las Apple Vision Pro. iFixit Omicrono

Otros informes pasados de junio, también provenientes de The Elec, explicaban que Apple ya había estado solicitando información sobre productos a fabricantes proveedores de paneles, tales como Samsung Display o LG Display. Estas llamadas solicitudes de información (RFI, por sus siglas en inglés) pedían datos sobre el desarrollo de paneles OLED con densidades de píxeles en torno a los 1.700 ppp.

Una cifra ligeramente superior a la tratada por DigiTimes esta vez. Estos RFI tienen como objetivo principal evaluar las capacidades de producción de paneles OLED más grandes, presumiblemente para optar por otro proveedor distinto a Sony, que es la firma encargada de proporcionar estas micropantallas para las actuales Vision Pro de 3.500 dólares. En definitiva y según estos datos, Apple buscaba pantallas más grandes pero de menor resolución.

Usuario probando las Apple Vision Pro en la tienda de Nueva York Rueters/Brendan McDermid Omicrono

Volviendo a JDI, DigiTimes expone cómo JDI habría usado una tecnología OLED de sustrato de núcleo de vidrio (GCS) en lugar de las pantallas OLEDoS sobre silicio, que son de nuevo las que usan las Apple Vision Pro. La clave de este cambio sería el mismo: reducir en la medida de lo posible los costes, para hacer a estas gafas todavía más accesibles.

Solo hay un problema. Estas gafas están lejos de presentarse, e incluso lejos de desarrollarse. Todos estos datos dejan entrever que las Apple Vision 'no Pro' aún se situarían en las primeras etapas de desarrollo. E incluso si se diera caso de que el producto pasara a las fases de producción, el proceso tardaría varios años más; al menos, según DigiTimes, dos o tres años más.

A todo esto hay que sumarle que las Apple Vision baratas (y las Apple Vision Pro 2) han estado envueltas en un halo peligroso, con rumores de cancelación que han ido y viniendo con los meses. No sería raro que Apple, en vista de no poder reducir el coste de producción, diera carpetazo al proyecto y se centrara en las Vision normales. Esto por otro lado sería un varapalo para los que quieren adentrarse en la era de la computación espacial pero no disponen del peculio requerido.