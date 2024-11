El divertido vídeo navideño de la NASA con Artemis I: una 'chimenea' con los motores RS-25 del cohete SLS

La NASA es una agencia muy ocupada, y no es un misterio para nadie en España. Al reciente encargo de SpaceX para lanzar el Dragonfly hay que sumarle la misión Artemis, que sigue adelante con las asignaciones de nuevas misiones a otras agencias. La NASA ha aprovechado estas fechas navideñas para referenciar a sus proyecto Artemis de una manera muy divertida.

En el portal de Tumblr de la NASA, la agencia espacial ha publicado un vídeo con una duración absolutamente absurda: más de 8 horas. "No busque más que esta acogedora y relajante chimenea", reza el título de la publicación. Prosigue así: esta chimenea está "equipada con cuatro motores de cohete RS-25 para llenar su hogar". Sí, es un vídeo de 8 horas con el sonido de motores de cohete.

Eso sí, no es un sonido cualquiera. Es el sonido que hizo el cohete SLS con la nave espacial Orión en el lanzamiento de Artemis I, realizado el 16 de noviembre de 2022 y que sirvió como pistoletazo de salida para este proyecto, que busca llevar de nuevo al hombre a la Luna y colonizarla en un futuro medio.

Escucha Artemis en el salón de tu casa

El vídeo, que a fecha de este artículo ha generado más de 61.000 visitas, fue publicado el pasado 26 de noviembre. "Justo lo que necesitas para las vacaciones... ¡la comodidad de un motor de cohete crepitante y rugiente!", se puede leer en la descripción del vídeo. El vídeo es una imagen estática, generada por IA, que muestra una chimenea y en su interior los cuatro motores RS-25 del cohete SLS.

Esta chimenea, según la NASA, contiene el calor "de cuatro motores de cohete RS-25 y un par de propulsores de combustible sólido". Un metraje que recoge las "8,8 millones de libras de empuje total" que se pudieron ver en la misión de lanzamiento de Artemis 1. Además, se han añadido dos imágenes enmarcadas; una de la cápsula Orión volando por el espacio y otra con el logotipo de Artemis como tal. El audio ha sido modificado para añadir efectos de leña y una reducción de ruido de los motores.

Vídeo de 8 horas del crepitar de una chimenea con el sonido de unos motores RS-25.

El audio, por otro lado, es una muestra en bucle recogida por la NASA de 44 minutos que está accesible desde la página web de la agencia, y que se puede descargar de forma libre. Es decir, que este vídeo no es más que un bucle de 8 horas y en resolución 4K de este mismo audio, con la idea de que los usuarios lo pongan de fondo en sus televisores en estas fechas navideñas.

Lejos de la obviedad de la broma, cabe recalcar que esta clase de vídeos son bastante populares en YouTube. Son vídeos de duración indefinida (no en la teoría; duran 8, 10, 12 horas, etcétera) que sirven para ser puestos de fondo en un televisor y que haga las veces de chimenea o fondo de pantalla improvisado. En este sentido, la NASA ha hecho el suyo propio, pero tematizándolo con el audio del lanzamiento de Artemis I.

Dicha broma hace honor a uno de los momentos más importantes de la historia reciente de la NASA, cuando el cohete SLS pudo despegar de la plataforma de lanzamiento 39B a las 7:50 de la mañana, hora local en España. Así, la NASA pudo conseguir que la Orión realizara su misión pasando 26 días en órbita lunar. El descenso de la Orión tuvo lugar el 11 de diciembre del 2022, y un año después, la agencia publicaba el espectacular vídeo de la reentrada de la nave en la Tierra.

Artemis I no es más que la punta de lanza de un conjunto de misiones que pretenden poner al hombre en la Luna. El siguiente paso es Artemis II, la misión que llevará a un selecto grupo de astronautas a la Luna en un viaje de 4 días, que eso sí, no tendrá ningún tipo de alunizaje. No será hasta Artemis III que se realizará por fin el aterrizaje en la superficie de la Luna como tal.