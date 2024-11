Los drones de reparto de Amazon siguen adelante: extiende su servicio a más ciudades de EEUU

Amazon sigue empeñada en Amazon Prime Air, el servicio de reparto de paquetes con drones que la firma está intentando impulsar en todo el mundo. No está disponible en España de momento, pero el proyecto no ha dejado de prosperar, con permisos de entregas a larga distancia y con el beneplácito de la FAA como principales beneficios. Ahora, la zona de Phoenix, Arizona, recibe el servicio de entrega de paquetes con drones de Amazon.

Así lo ha explicado la propia Amazon en un comunicado, en el que se jactan de haber entregado más de 5.000 millones de artículos en el mismo día o al día siguiente a nivel mundial. La clave de este logro es su paso por el área de West Valley en el área metropolitana de Phoenix, en el estado de Arizona, que permitirá que usuarios puedan comprar paquetes de menos de 2,5 kilos de peso a través de Amazon Prime Air.

Una noticia que contrasta enormemente con otra ocurrida en abril de este mismo año, después de que Amazon anunciase el abandono de estas operaciones en California, lugar donde prometió por primera vez hacer entregas en tan solo 24 horas. Así, Arizona se convierte en uno de las contadas localidades en las que los drones de Amazon están presentes.

Los drones de Amazon se mudan

Pero ¿qué implica este traspaso de California a Arizona para los drones de Amazon? La misma Amazon lo explica, detallando que gracias a este movimiento integran el servicio Prime Air dentro de la red de entrega de la compañía. "Por primera vez, nuestros nuevos drones MK30 se desplegarán desde instalaciones junto a nuestro sitio de entrega en el mismo día en Tolleson", expone el comunicado.

El propósito de estos sitios de menor extensión es servir al mismo tiempo como centro de cumplimiento y estación de entrega. Le permite a Amazon cumplimentar, clasificar y entregar los productos comprados en la plataforma desde un único lugar, lo que favorece la rapidez en el proceso de entrega. Estos sitios están ubicados cerca de las grandes áreas metropolitanas, para afianzar todavía más esa gestión.

Además, el hecho de que Amazon haya habilitado conexiones con centros logísticos cercanos más grandes da la posibilidad de ampliar el catálogo de productos elegibles para que se entreguen en el mismo día. A esto hay que sumarle la reciente luz verde de la FAA para permitir a los drones MK30 de Amazon a volar más allá de la línea de visión, usando un sistema de detección y evasión para evitar la pérdida del dron o del paquete como tal.

Así, los clientes "tendrán acceso a más de 50.000 artículos básicos de uso diario, incluidos productos para el hogar, artículos de belleza y suministros de oficina y tecnología", exponen desde Amazon. Todo ello con un dron que presume de ser un 50% más silencioso respecto a sus predecesores para los ciudadanos, y que además está preparado para volar en condiciones no aptas para ello, como por ejemplo en climas lluviosos.

Amazon promete que los productos elegibles se podrán recibir en una hora como máximo, después de que despeguen desde la zona de lanzamiento de Tolleson. Eso sí, hay excepciones. Tal y como relatan en TechCrunch, Amazon no ofrecerá entregas con drones en ciertas condiciones; no entregarán paquetes por la noche, con lluvias de alta intensidad o durante vientos fuertes. Además, el área de entrega será designada por la propia Amazon, por lo que habrá clientes que al principio no tendrán este servicio.