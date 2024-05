Amazon expandirá sus drones de reparto: consigue luz verde para usarlos a distancias más largas

Si bien no está presente en España, el servicio de reparto con drones de Amazon sigue avanzando en Estados Unidos. En octubre del año pasado, sin ir más lejos, Amazon Air Prime aterrizó en Europa para repartir paquetes en países como Reino Unido o Italia. Ahora, Amazon ha recibido el beneplácito de la Administración Federal de Aviación (FAA) para que sus drones vuelen distancias más largas.

Así lo detalla en un comunicado la misma Amazon, que explica que la FAA ha otorgado permisos adicionales al proyecto para que la firma pueda operarlos a más distancia. Y es que la entidad exige a los operadores de drones que mantengan una línea de visión con sus drones básicamente para controlar que estos puedan volar de forma segura.

Estos permisos dan la posibilidad a Amazon de que sus drones puedan operar más allá de estas líneas de visión. Así, la operabilidad de Amazon Prime Air se amplía sustancialmente, consiguiendo que el servicio pueda llegar a más clientes y escalar las operaciones de entrega con drones, que acabarán por integrarse en la red de entregas de la compañía.

Amazon Prime Air se expande

Para conseguir estos permisos, Amazon mostró a los inspectores de la FAA la tecnología conocida como Beyond Visual Line of Sight o BLOS, que garantiza sobre el papel que los drones puedan volar de forma segura al detectar y evitar obstáculos en pleno vuelo, inclusive si el operario no tiene línea de visión con ellos.

La clave está en que Amazon pudo demostrar que estos drones podían navegar completamente alejados de otros vehículos aéreos, como aviones o helicópteros y así prevenir accidentes. El primer estado en el que se expandirán estas entregas de drones será en la zona de College Station, Texas, con la idea de llegar a áreas más residenciales.

Dron Amazon MK30x Amazon Omicrono

Amazon asegura haber estado desarrollando la tecnología BVLOS durante años, lo que habría garantizado este nuevo permiso de la FAA. "Enviamos información de ingeniería crucial a la FAA, incluidas nuestras capacidades de detección y evitación a bordo. Esto incluyó cómo se diseñó nuestro sistema, cómo se opera, cómo se mantiene y en última instancia, cómo validamos que el sistema funcione según los requisitos específicos", reza el comunicado.

No se quedaron ahí. Llegaron a realizar demostraciones de vuelo en la propia presencia de estos inspectores para revelar que el sistema funciona en escenarios reales, y no en entornos simulado. Volaron los drones en espacios aéreos con aviones, helicópteros y globos aeroestáticos reales "para demostrar cómo los drones se alejaban "de cada uno de ellos de manera segura".

Antiguos drones de Amazon Prime Air.

Por último, Amazon ha anunciado que gracias a estos permisos las entregas de drones se implementarán e integrarán en la red de entrega de Amazon. Con esto, Amazon promete que los drones se desplegarán desde instalaciones cercanas a los puntos de entrega en el mismo día, "lo que brindará a los clientes de Amazon una entrega más rápida de una selección aún mayor de artículos".

Por supuesto, habrá que ver cómo se expande este servicio a lo largo de Europa y cómo se adaptan los drones de Amazon a las legislaciones aéreas del Viejo Continente. Sea como fuere, aún no hay fechas previstas para la llegada de Amazon Prime Air a España, por lo que habrá que esperar.