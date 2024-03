He probado Mixo: la máquina española que sirve cubatas y gintonics en 30 segundos

No hay Mobile World Congress en Barcelona sin alguna curiosidad como el brazo robótico que sirve copas de vino o cerveza. En esta feria se anda mucho y eso da sed, las demostraciones tecnológicas relacionadas con bebidas suelen triunfar. Este año, una start-up española ha sido el alma de la fiesta en el 4YFN, la edición para pequeños emprendedores. No es nueva, se trata de los creadores de Mixo, una máquina expendedora de cubatas y otras mezclas que lleva tiempo desarrollando su proyecto para discotecas y festivales.

En EL ESPAÑOl-Omicrono ya hablamos de esta idea hace dos años, en esta ocasión vemos su evolución. Tras varios años de desarrollo, está máquina expendedora de cócteles se encuentra en la discoteca Shoko, nombrada la quinta mejor del mundo, la número uno de la ciudad condal. Además, están cerrando una inversión de 2 millones de euros, como explica Martin Cohen, CEO de Mixo mientras ayuda a los asistentes a conseguir su bebida.

A la hora que sea, por la mañana o a última tarde, la Mixo tiene una cola de unas diez personas esperando para obtener su bebida. Cohen asegura a este medio que por la mañana las personas se acercan más a por refrescos o agua, pero según avanza el día los cubatas son la elección preferida por muchos. "Hoy hemos dado más de 300 bebidas", afirma, "han venido varios políticos a tomarse un gintonic", asegura sin dar nombres en referencia a las visitas oficiales que suelen hacer las autoridades en el MWC los primeros días.

Martin Cohen, CEO, y Xacier Olivé, Lead Engineer, con Mixo en el MWC Marta Sanz Barcelona- MWC

Desde el 2022 mucho ha cambiado en Mixo, la interfaz, el diseño y las capacidades de la máquina han evolucionado. Ahora agrupa 28 botellas en total, 7 de cada modalidad. A diferencia del modelo anterior, en el que se veía todo el armario de bebidas colocadas tras el panel frontal, ahora Mixo solo revela las principales bebidas alcohólicas en la parte superior y ocultando el resto en un sencillo esquema de led verticales.

En la pantalla táctil de 32 pulgadas se presentan las bebidas a elegir en una interfaz con un diseño más elaborado e intuitivo. El siguiente paso requiere pagar a través del sistema TPV y NFC. Después el sistema se pone manos a la obra y un vaso de plástico aparece en el expendedor, primero caen los hielos, luego la mezcla elegida. El vaso gira en su cápsula de protección, listo para cogerlo y disfrutar.

Mixo, máquina que prepara bebidas Marta Sanz Barcelona- MWC

Asegura la empresa que el cliente puede personalizar su copa, "si quiere tomar un ron con naranja o con limón, también puede elegir si quiere dos o tres hielos, no hay problema". Dentro de Mixo se guarda la mezcla entre bebidas alcohólicas y gaseosas, junto con los vasos y los cubitos de hielo, todo refrigerado. No obstante, a diferencia de otros modelos de menor envergadura como Mixologic, no incluye añadidos como rodajas de limón y otros ingredientes.

Los clientes de este MWC indican que la mezcla está fresca y rica, lo esperable para este catálogo tradicional de mezclas. Aunque anteriormente la start-up aseguraba que el tiempo de espera para una bebida era de solo 15 segundos, la cifra ha subido a 35 segundos. Lo cierto es que la espera se hace algo más larga en los momentos en los que la máquina falla y necesitan reiniciarla, aún así la cola no disminuye, siempre tiene gente esperando.

Mixo, máquina que prepara bebidas Marta Sanz Barcelona- MWC

La idea no solo persigue una experiencia más rápida para el usuario, Mixo ofrece un control más directo del consumo para los empresarios. Además, defienden su propuesta como una alternativa más ecológica al consumo tradicional y el desperdicio que generan las cápsulas de café. Así, sus creadores afirman que reduce el gasto de materiales y supone un ahorro para los empresarios. Por cada vaso servido de manera tradicional se desperdician 80ml de bebida gaseosa y se utiliza una botella de vidrio. Con Mixo ya no habría ese desperdicio de bebida.

La pantalla táctil ofrecería también ganancias por publicidad. Para demostrar el gasto e ingresos que se consigue con esta máquina, en la web cuentan con una calculadora en su página web donde cada negocio puede calcular el ahorro económico que puede conseguir al año al usar una máquina Mixo dependiendo del número de clientes que suele tener y los días que está abierto el local.

Como no puede faltar en un mundo dominado por los datos, Mixo ofrece estadísticas de los gustos y preferencias de los clientes. De esta forma, se pueden realizar estudios de productos nuevos o ajustar más la compra de bebidas siguiendo las métricas.

También te puede interesar...