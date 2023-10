Así es el nuevo robot de Disney: diseñado para imitar a los perros e inspirado en Star Wars

Los robots no son una tecnología nueva para Disney, de hecho, son un ingrediente esencial en sus parques temáticos, donde varias de sus atracciones cuentan con este tipo de máquinas, como la famosa It's a Small World. No sólo eso, sino que la compañía de Mickey Mouse también tiene una rama de investigación centrada en la robótica. Un departamento que ya ha dejado ver avances como un androide que parece sacado de una pesadilla y, ahora, un nuevo robot inspirado en Star Wars (La Guerra de las Galaxias, en España).

[Hologramas con los que hablar: así quiere Disney personalizar la visita a los parques de atracciones]

Disney acudió hace unos días a la conferencia IEEE IROS sobre robots y sistemas inteligentes que se celebraba en Detroit (Estados Unidos). Un escenario en el que la compañía mostró un nuevo robot que, por el momento, no tiene nombre y que, por su diseño, está claramente inspirado en BD-1, un androide del popular videojuego Star Wars Jedi: Fallen Order desarrollado por Respawn Entertainment y que se lanzó en consolas y ordenador en 2019.

Al igual que BD-1, este nuevo androide de color blanco cuenta con un cuerpo pequeño, compacto y cuadrado con un par de patas que recuerdan a las de un pájaro o ave. A ello se le suma una cabeza plana con ojos, una linterna instalada en la sien y un par de pequeñas antenas. Una de sus claves está en su zona superior, donde existe una amplia gama de articulaciones y donde reside gran parte de la personalidad de esta máquina.

Imita a los perros

La compañía explicó durante la presentación que, para que este robot pareciera más amigable y atractivo, se diseñó específicamente para imitar algunos comportamientos de los perros. De esta manera, cuando este adorable androide siente curiosidad, inclina la cabeza; al igual que hace el 'mejor amigo del hombre'. Así mismo, las antenas también pueden girar e imitar los movimientos de las orejas de estos animales.

Disney ha compartido un vídeo en su canal de YouTube en el que se puede ver todos los movimientos de su nuevo robot en el mundo real, como paseando con una correa o en libertad al aire libre. Para diseñar este dispositivo la empresa ha utilizado un sistema que comienza con movimientos estilizados por animadores y que utiliza el aprendizaje por refuerzo automático. También dispone de sensores y se ha probado en simulaciones para entrenarlo.

Así es el nuevo robot de Disney

Por el momento parece poco probable que este tipo de máquinas evolucionen hacia androides más completos y autónomos que se puedan ver deambulando por los parques temáticos de Disney en los próximos años. Incluso la propia compañía no ha revelado detalles sobre el futuro de estos dispositivos. Aun así, supone un gran avance para la empresa, que ha asegurado que gracias a sus simuladores ahora es capaz de programar robots andantes con movimientos y rasgos de lenguaje corporal únicos en cuestión de meses.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan