Ecofire, el invento español que apaga fuegos al instante, ya a la venta en esta popular tienda

Quizás recuerdes la solución EcoFire Home desarrollada por César Sallén, el inventor ubicado de España que lleva desde hace casi 20 años desarrollando su producto. Se trata de un 100% orgánico y biodegradable, capaz de prevenir y extinguir incendios de todo tipo. Se puede pulverizar sobre personas, animales o bosques sin dejar residuos y después de un largo proceso, el EcoFire Home ya está disponible a la venta en tiendas Bauhaus.

Hablamos de una solución que no es tóxica, no bioacumulable y ni siquiera corrosiva. Soporta temperaturas de -40 grados centígrados y hasta 65 grados, y el producto se degrada de forma manual. Ya está a la venta por 14,99 la unidad, y servirá para apaciguar cualquier fuego que tengamos por casa de la forma más limpia posible.

Las ventajas de este Ecofire de Simonrack son múltiples. Además de, obviamente, apagar el fuego es completamente inofensivo para el medio ambiente, tanto en su aplicación como en su propia elaboración. Además, es un producto 100% orgánico, ya que sus componentes son completamente inocuos.

El extintor español ideal

Este es un extintor de poco más de 1,35 kilos, y no requiere ningún tipo de medida especial para manipulación y almacenamiento. Es un producto hidroscópico, no se seca porque absorbe la humedad de su alrededor de forma efectiva. Esto permite, por ejemplo, que el fuego no se reactive después de haber sido sofocado con la solución. Además, cuando llueven más de 10 litros por metro cuadrado, desaparece.

Esta es solo una versión de las muchas que se pueden adquirir, ya que se vende en formatos de varias capacidades. Esta es la versión doméstica, pero luego existen variantes forestales e industriales. En ningún caso, por otro lado, se necesita gastar mucho para ahogar el fuego, ya que la solución se pulveriza y aumenta su tamaño hasta 50 veces al contacto con el fuego, tal y como nos explicó en su día Sallén.

Y es que la capa refractaria del líquido se queda adherida a todo tipo de materiales, lo que a su vez permite aislarlos del oxígeno. Por ende, se puede usar esta solución en todo tipo de materiales, incluyendo papel, cartón, plásticos, poliuretanos, etcétera. Sallén ya lo demostró aplicándolo a elementos tremendamente inflamables, como una plancha de poliestileno o un neumático.

De esta forma y en palabras de Sallén, Ecofire es entre 30 y 40 veces superior al agua, siendo además entre 6 y 10 veces más rápido a la hora de extinguir fuegos, siempre dependiendo del material que se esté quemando. Como Ecofire no se evapora a diferencia del agua en contacto con el fuego, lo que está quemado permanecerá mojado por Ecofire, evitando que se reactive y que haya riesgo de rebrote de incendios.

Por otro lado, y en palabras del inventor oscense, el producto es tan seguro que se puede beber, algo que lógicamente no recomendamos. Esto es debido a que no contiene sulfatos, fosfatos o elementos nocivos alternos para los seres humanos, animales o especies vegetales.

