El ingenioso router inventado por tres jóvenes españoles para controlar mejor el WiFi en casa

Gran parte de la población joven en España pasa demasiado tiempo delante de una pantalla. No es una falsa creencia: los datos lo demuestran. Prueba de ello es el mayor estudio realizado hasta la fecha acerca de este tema. El trabajo de la Fundación Barrié muestra que el 26% de los adolescentes caen en un uso problemático y compulsivo del móvil, llegando al 31% en los estudiantes de Bachillerato. Y es que, más allá de la formación al respecto que reciban en las aulas, el control parental es una medida cada vez más imprescindible.

Xabier Erro, Markel Iruretagoyena y Jesús Martínez no eran conscientes de estas cifras ni han tenido nunca esta sensación, pese a sus 21 años de edad. "La verdad es que no sabíamos que existiera este problema", apunta este último. Los tres estudiantes de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) coinciden en que sus padres no tuvieron que limitarles el uso del móvil. Solo uno de ellos reconoce que le "apagaban el router por la noche".

Irónicamente, un router es el motivo por el que EL ESPAÑOL-Omicrono entrevista a los estudiantes de cuarto curso del grado en Tecnologías de Telecomunicación. Aunque en este caso se trata de un router parental, con el que controlar el uso de Internet a través de la propia WiFi.

En un principio, se trataba de un mero trabajo académico para la asignatura Proyectos de Ingeniería Telemática, impartida por el profesor Eduardo Magaña, quien dio el punto de partida de Zaindari. Aunque en castellano signifique cuidador, Erro matiza que su intención "no es la de crear un sistema de control, sino una alternativa que genere reportes de uso para reflexionar sobre la utilización que se le está dando a las tecnologías".

Cómo funciona Zaindari

Zaindari es la combinación de una aplicación y un router. Y, como se trata de un proyecto de código libre, publicarán el código en un futuro para que cualquiera —con unos conocimientos de informática mínimos, claro— lo pueda instalar en su casa.

Xabier, Markel y Jesús muestran la aplicación y el router parental. UPNA Omicrono

Para quienes no estén tan al día en esta materia también ofrecen una alternativa más viable. Así, su router parental, que se puede adquirir por 39,90 euros en su web, ya se encuentra preinstalado. Este dispositivo viene con un número de serie que hay que introducir la primera vez que se realice el registro en la app.

Lo único que faltaría entonces sería crear los perfiles para los distintos miembros de la familia. De hecho, cada uno de ellos puede tener asignados los dispositivos que utilice, para que el control sea más preciso.

La aplicación móvil solo está disponible hasta la fecha en la Google Play Store, ya que de momento no cuenta con versión para iOS. Aún así, los propietarios de iPhone y iPad pueden operar sin problemas mediante la propia web de Zaindari.

Capturas de pantalla de Zaindari. Zaindari Omicrono

Erro advierte antes de confesar la cifra que "tal vez no sean espectaculares, vistas desde fuera". Y es que para ellos los 86 usuarios que ya cuentan con Zaindari en sus hogares son "todo un éxito".

Pese a que cuenta con la limitación que supone el propio router, este sistema de control parental tiene la ventaja de que no necesita instalar ningún software. Por tanto, puede funcionar incluso en los chromebooks escolares, que no suelen aceptar este tipo de extensiones. Además, Zaindari también puede limitar el uso de Internet en otros dispositivos, como la PlayStation o la Xbox.

Qué aplicaciones tiene

No hay que olvidar que se trata de un proyecto universitario, por lo que el tiempo corría en su contra: tenían unos cuatro meses para desarrollar al completo este sistema de control parental. Y con todo lo que implica realizar un trabajo en equipo, estos tres estudiantes lo consiguieron. "Xabier se encargó del servidor, realizando funciones como la del bloqueo del DNS y las llamadas a la API, mientras que Markel y yo creamos la aplicación", explica Martínez.

Aun así, reconocen que no han terminado "quemados" y todavía están trabajando en nuevas mejoras, como filtrar el contenido específico por aplicación y hacer un análisis de cuánto tiempo se ha invertido en cada una de ellas. "Aunque más que futuras funcionalidades, más bien son presentes", añade Erro, pues en pocos días deberán presentar este proyecto en el aula.

Lo que sí es posible hasta la fecha con Zaindari es el bloqueo en cualquier momento de cada uno de los perfiles creados. Además, este bloqueo también puede llegar a programarse.

Otra de las prestaciones que tiene es la de filtrar el contenido para adultos. Un tipo de restricción a la que ya se ha sumado incluso TikTok, la red social que más crece entre los jóvenes según el último 'Estudio sobre el uso de redes sociales en España' de The Social Media Family.

El presupuesto que le dieron tenía un límite de 10 euros, y solo inscribirse en Google Play Console (la herramienta necesaria para publicar una app en la Play Store) tiene un coste inicial de unos 24 euros. Por tanto, la han lanzado a través de la cuenta de la propia universidad. Aunque, debido al éxito y la repercusión que ha suscitado Zaindari, su intención en un futuro es comercializar este proyecto por cuenta propia.

