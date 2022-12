El ingenioso aerogenerador sin aspas y con placas solares para bajar la factura de la luz

Con un total de 1.298 parques eólicos y 21.574 turbinas, España se ha convertido en uno de los países del mundo en los que la energía eólica es ya una realidad. Este avance ha provocado, además, que sea una alternativa asequible y sobre todo rentable para el bolsillo de los españoles, a quienes les espera una nueva tarifa de la luz. Aunque de nada sirve que sea más barato si el resultado final no resulta lo suficientemente eficiente como para producir la electricidad requerida por un hogar medio. No es el caso de RidgeBlade, un aerogenerador que promete resolver muchos de los inconvenientes que se asocian a la energía solar fotovoltaica.

Esta turbina, diseñada y fabricada por la empresa The Power Collective, ya se distribuye en Canadá, Italia, Francia y Estados Unidos, y puede que no tarde en llegar a España. De hecho, donde ya ha sido instalada, la turbina ha sido capaz de resistir a vientos de más de 160 kilómetros por hora. Aunque su plena capacidad se puede percibir con una velocidad del viento de unos 40 kilómetros por hora. Pero, ¿qué hace tan único a RidgeBlade en comparación con el resto de aerogeneradores? La respuesta se encuentra en su diseño, que genera energía de manera constante, incluso en condiciones extremas..

Y es que al colocarlo sobre un tejado inclinado, este aerogenerador recoge el viento aprovechando el efecto de enfoque eólico. Esto es, la colocación de la turbina en este tipo de cubiertas sirve para multiplicar la velocidad real del viento. En la superficie más alta del tejado se forma un punto de pellizco en que la turbina logra acelerar por tres el flujo normal del aire.

Las turbinas de Ridge Blade con paneles solares The Power Collective Omicrono

Las turbinas más grandes de las presentes en suelo español hasta la fecha son las conocidas como turbinas de eje horizontal (HAWT, por sus siglas en inglés). Sin embargo, si se comparan con las de RidgeBlade, estas últimas disponen de hasta nueve veces más energía que un sistema HAWT, que se han popularizado allá donde el viento puede ser una fuente constante de energía.

Combinada con energía solar

RidgeBlade no solo destaca por su eficiencia energética, sino que también utiliza una aerodinámica avanzada que evita el ruido cuando está en funcionamiento. Eso no significa que se deba estar pendiente en todo momento de si está en uso o no, ya que la aerodinámica de este aerogenerador está diseñada para autolimitar la velocidad del rotor.

Este aerogenerador de la compañía canadiense The Power Collective se puede encontrar en tres versiones distintas. La más pequeña de todas, RB1 Residencial, ha sido diseñada para producir electricidad en viviendas particulares con distintas condiciones de viento. Además, no provoca ningún impacto visual en el edificio, como se puede comprobar al ver su reducido tamaño. Su potencia es de 5.000 kWh al año gracias a cada uno de los cinco sistema de rotores que tiene.

Un ejemplo de RB1Residential ya instalada. The Power Collective Omicrono

Por su parte, la RB2 Comercial sí que está pensada para instalarla en un espacio más grande como puede ser un complejo de naves industriales o un emplazamiento agrícola. En consecuencia, ofrece una mayor potencia que la turbina RB1: 8.000 kWh al año, con un total de 10 rotores, la potencia es de 8.000 kWh siempre y cuando la velocidad del viento tenga una media de 6 metros por segundo.

La última versión es la que permite obtener la máxima eficiencia y rendimiento de las tres. Esta unidad solar híbrida cuenta con todas las ventajas de los sistemas básicos de los modelos anteriores, pero con un añadido más: combina energía eólica y solar. Esto es posible gracias a los paneles solares fotovoltaicos que se integran en la estructura del propio tejado y con el que se aprovecha al máximo los recursos tanto del viento como del sol.

El aerogenerador con paneles solares de The Power Collective. The Power Collective Omicrono

De esta forma, se le saca partido a las condiciones climáticas, cualesquiera que sean. Así, las turbinas RidgeBlade son capaces de proporcionar energía durante la noche y en los meses de invierno, aquellos momentos en los que un panel solar resulta menos útil. Según uno de los informes ofrecidos por la propia empresa, el sistema híbrido de RigbeBlade tiene una potencia de 14.000 kWh, a la que se le suman al año los 26.000 kWhde las placas solares.

[Así son las placas solares con aerogeneradores: la ingeniosa idea para bajar la factura de la luz]

No se trata de la primera iniciativa que aúna estos dos tipos de energía renovables, puesto que la startup francesa Unéole también ha desarrollado un sistema energético mixto con el que combinan turbinas con paneles solares para aumentar la producción de energía hasta un 40%.

Un diseño práctico

Cuando se piensa en energía eólica, lo más normal es creer que solo se puede hablar de molinos de viento. Sin embargo, el diseño de RidgeBlade es un claro ejemplo de que este tipo de energía renovable cada vez está más cerca de encontrarla con una mayor normalidad instalada en los hogares, y no solo en una extensión amplia de terreno donde se suelen ver los aerogeneradores tradicionales.

En este sentido, también hay otras empresas que ya se han imaginado una ciudad repleta de miniturbinas eólicas. Así es, la empresa israelí Flower Turbines, con sede en Estados Unidos y los Países Bajos, ha creado pequeñas turbinas eólicas para implantarlas cercana a las viviendas, como si se tratara de un parque eólico.

Tanto las turbinas con forma de tulipán como las de RidgeBlade deben tener en cuenta el diseño no solo por una cuestión estética, sino también para que no suponga un problema para la población ni para las aves. Es por este motivo por el que Flower Turbines, a diferencia de la empresa canadiense, ha optado por un eje vertical con el que la turbina mejora el rendimiento de las demás entre un 20 y 50% más.

