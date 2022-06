Así es Arena Del Futuro, el primer circuito que carga vehículos eléctricos sobre la marcha

Los vehículos eléctricos son el futuro de la automoción, pero la carga de las baterías se está revelando como un auténtico problema de infraestructuras en España y el resto del mundo. Tanto en los parkings públicos y privados como en las llamadas electrolineras, no hay suficientes puntos de carga para surtir el parque automovilístico eléctrico, que aumentará considerablemente en los próximos años.

El otro problema que plantean los vehículos eléctricos es el tiempo de carga: la carga rápida está empezando a llegar a los nuevos modelos, pero sigue dependiendo mucho de las propias estaciones de carga, los cables utilizados y el estado de las baterías. Una carga completa puede realizarse en 30 minutos o durar varias horas, frente a los escasos minutos necesarios para repostar en una gasolinera.

Por eso es necesario invertir en soluciones tecnológicas como la que ha puesto en marcha Stellantis, el quinto mayor fabricante de automóviles del mundo, empresa matriz de Fiat, Chrysler, Opel y Peugeot, entre otras. Ellos son los responsables de Arena Del Futuro: un circuito que cuenta con bobinas de recarga inalámbrica incrustadas bajo la superficie del asfalto, para que los coches eléctricos puedan cargarse mientras se conduce.

Autonomía ilimitada

Instalado en Chiari, en el norte de Italia, el sistema es un bucle de carretera de 1.050 metros cerca de la salida de la autopista A35, a media hora de Milán. Es un campo de pruebas de las tecnologías que marcarán el futuro de la automoción, como la conectividad 5G, las comunicaciones V2X (un sistema de comunicación para transferir información entre un vehículo y cualquier otro sistema), así como optimizaciones de la superficie de la carretera.

En ese último campo destaca el sistema Dynamic Wireless Power Transfer (DWTP), que funciona gracias a unos pequeños surcos en la carretera, utilizados para colocar una serie de bobinas planas de carga inductiva conectadas a una fuente de alimentación.

Arena del futuro, la carretera que carga vehículos eléctricos

Así, las bobinas envían energía a los vehículos que pasan por encima, siempre que estos estén equipados con un receptor. Tal y como funciona ahora, el sistema no recarga las baterías, sino que envía directamente la energía al motor eléctrico de los vehículos. De esta manera, conducir en una autopista construida con esta tecnología no gastaría ni un ápice de la batería, para que su autonomía permita recorrer las distancias que haya en carreteras que no dispongan de este sistema.

En pruebas

Los tests realizados durante varios meses se han completado y Stellantis ha anunciado que la eficiencia de la transferencia de energía es "comparable a la eficiencia típica de las estaciones de carga rápida". Además, sobre los riesgos de los campos magnéticos que se generan, la empresa asegura que no tienen "ningún impacto en el conductor y los pasajeros", y también es seguro para los peatones.

La conexión de las bobinas puede ser a la corriente continua a través de un cableado relativamente fino y compacto, o conectarse directamente a fuentes de energía renovables, sin necesidad de convertirla en corriente alterna. Eso dibuja un futuro esperanzador para la movilidad sostenible, en el que los paneles solares o los aerogeneradores presentes en el trayecto sean los responsables de la carga de los vehículos sobre la marcha.

De momento se desconoce si el sistema DWTP se implantará en vías públicas, ya que la puesta en marcha de un proyecto de semejante envergadura plantea todo tipo de quebraderos de cabeza para empresas y gobiernos. Es posible que su implantación acabe costando más de lo que puede reportar en ingresos, y probablemente comience a utilizarse en tramos muy largos de autopistas con mucho tráfico.

El circuito Arena Del Futuro en Chiari, Italia. Stellantis Omicrono

Queda por saber si, una vez implantado, se cobrará a los conductores por su uso y si habrá suficiente cantidad de coches compatibles para que realmente sea un sistema viable y rentable. De momento, Stellantis afirma que la tecnología "atrae el interés para el desarrollo comercial a nivel mundial". Este tipo de carga también puede incorporarse a estaciones de carga estáticas o en aparcamientos privados y públicos, pero todavía queda mucho camino por recorrer para que sea una realidad.

Otros proyectos

Para olvidarse de las largas paradas en carretera para cargar el coche eléctrico existen otras iniciativas similares. En julio de 2021, la empresa alemana Magment Gmbh, en colaboración con el Departamento de Transporte de Indiana (INDOT) y la Universidad de Purdue, presentó un proyecto basado en hormigón magnetizable y unas bobinas parecidas a las de Stellantis.

Pavimento que carga los coches eléctricos Magment Omicrono

Este nuevo pavimento, fabricado a partir de cemento y partículas de ferrita recicladas y bautizado con el mismo nombre de la empresa, adquiere propiedades magnéticas cuando se le induce una corriente eléctrica de alta frecuencia. De momento, los responsables de este proyecto están trabajando en la optimización del rendimiento magnético del hormigón y en posibilitar su producción en masa.

El magment de momento sigue en período de pruebas. En caso de que las supere, el Departamento de Transporte de Indiana pondrá en marcha un tramo de 400 metros de carretera construido con este material y, en un futuro, se implantará en otras carreteras públicas de Indiana. La primera prueba se llevará a cabo con camiones pesados con baterías de más de 200kW en un tramo privado.

