Así son las lentillas inteligentes que previenen la ceguera provocada por la diabetes

La diabetes es una enfermedad no contagiosa que afecta a casi 6 millones de personas en España, según Epdata. Gacias al avance de la tecnología se han podido crear tratamientos alternativos a los pinchazos, como una máquina que escanea los dedos o sensores que miden el azúcar con la saliva. Pero si esta afección progresa demasiado puede provocar retinopatía diabética, una complicación que afecta a los ojos. Para tratarla, unos científicos han creado unas lentillas LED inteligentes que previenen la ceguera.

La retinopatía diabética es una complicación de la diabetes que está causada por el daño a los vasos sanguíneos del tejido sensible a la luz que se encuentran en el fondo del ojo, es decir, en la retina. Con el paso del tiempo esta afección puede provocar una disminución de la visión y hasta ceguera. Los tratamientos existentes son dolorosos y uno de ellos consiste en realizar pequeñas quemaduras con láser para destruir los capilares cerca de los bordes de la retina e implica anestesia.

Por otro lado, también se pueden realizar al paciente inyecciones en el globo ocular para introducir un medicamento que reduce el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Hasta ahora. Para tratar de prevenir la retinopatía diabética sin dolor, un equipo de investigación de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pohang (POSTECH), en Corea del Sur, ha desarrollado un dispositivo portátil tipo lentilla inteligente que puede prevenir la ceguera provocada por la diabetes.

Lentillas inteligentes

El dispositivo creado por los investigadores no sólo puede prevenir la retinopatía diabética, sino que también puede tratarla en sus primeras etapas mediante la irradiación de 120 microvatios de luz LED roja a la retina. Un tratamiento denominado fotobiomodulación, que consiste en emitir luz visible o casi infrarroja para producir cambios fisiológicos en células y tejidos, y dar lugar a beneficios terapéuticos.

Un prototipo de las lentillas en un ojo. Omicrono

La lentilla inteligente, que es aún un prototipo, incorpora una luz LED con infrarrojos, un chip de circuito integrado y una bobina de alimentación inalámbrica. Todos estos elementos están integrados dentro de una lente de contacto de elastómero de silicona. Eso sí, por ahora está diseñada para usarse únicamente en las sesiones de tratamiento y no en casa.

Aunque el mecanismo exacto por el cual funciona la terapia no se comprende realmente, se cree que la luz provoca que los vasos sanguíneos oculares se dilaten. Con esto se consigue aumentar el flujo sanguíneo rico en oxígeno a las células de la retina a través de los vasos sanguíneos existentes sin provocar el crecimiento de otros nuevos e imperfectos. Según sus creadores, esta lentilla inteligente se ha diseñado de tal forma que es capaz de enfocar la luz exactamente donde se necesita.

Para otras enfermedades

Los científicos ya han probado este dispositivo en conejos que se encontraban en las primeras etapas de la retinopatía diabética. Cada uno de estos animales utilizaron las lentillas inteligentes y recibieron 15 minutos de exposición a la luz LED de 120 microvatios tres veces por semana y durante un total de ocho semanas.

Las lentillas inteligentes LED ya se han probado en conejos. Omicrono

Una vez terminado el tratamiento, los investigadores encontraron que los conejos que utilizaron las lentillas inteligentes exhibieron una reducción significativa en el daño retiniano relacionado con esta enfermedad. Mientras que en aquellos animales que no usaron el dispositivo no se vio mejora alguna. Además, y aunque el proceso no provocó un aumento temporal de la temperatura del globo ocular, los científicos no observaron daños en la córnea ni en ninguna otra parte del ojo.

De hecho, la seguridad y eficacia de las lentillas se confirmó mediante un análisis histológico de la córnea y la retina. Un producto que en un futuro también se podría utilizar para tratar otras enfermedades. "El estudio demuestra la viabilidad de un dispositivo portátil tipo lente para aplicaciones no solo para monitorear la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca y enfermedades oftalmológicas, sino también para tratar la depresión, el insomnio, las enfermedades neuronales y más", ha asegurado Sei Kwang Hahn, profesor que dirigió el estudio.

