Primer contacto con el Honor Magic 4 Pro: el asalto a la gama alta con el procesador más potente

El día grande del Mobile World Congress de Barcelona se ha convertido en el escaparate perfecto para las presentaciones de las compañías. Entre ellas, y estrenándose en solitario tras salir de la órbita de Huawei, se encuentra Honor con su nueva Magic 4 Series compuesta por un par de smartphones enfocados en la gama alta, aunque solo uno estaba presente en la zona de pruebas.

Esta serie de teléfonos ha llegado acompañada del Honor Watch GS3, como reloj inteligente con más de 100 deportes, y unos auriculares al más puro estilo de los AirPods de Apple. Con sensor de temperatura corporal y varios modos de cancelación activa de ruido incluidos.

Regresando al terreno de los teléfonos, la apuesta de la marca china no duda en recurrir al mejor procesador de la casa Qualcomm y a unas especificaciones que lo sitúan entre los más avanzados de la clase. También en el apartado de cámaras, donde más reñida se encuentra la gama premium de los teléfonos móviles.

Honor Magic 4 Pro

Arrancando la presentación, es turno para el más potente de todos los smartphones presentados por la marca. La versión Magic 4 Pro de Honor emplea el procesador Snapdragon 8 Gen 1 con conectividad 5G como la versión más potente que actualmente Qualcomm ofrece y que, además, se combina con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento en una única configuración disponible.

Honor Magic 4 Pro junto a los auriculares Izan González Barcelona

También la pantalla ha sido una de las grandes protagonistas de toda la presentación con un panel curvo en las 4 esquinas de 6,81 pulgadas de diagonal y AMOLED LTPO. Esta última tecnología ha sido una de las grandes novedades gracias a que consigue un abanico de tasas de refresco que va desde 1 Hz hasta los 120 Hz que se han convertido en el estándar de las gamas más avanzadas.

Según ha explicado la compañía en la presentación, el teléfono es capaz de adaptar esta tasa de refresco en función de las necesidades. De esta forma, consigue ser más eficiente energéticamente al tiempo que no penaliza la experiencia de usuario. Por ejemplo, la reducción a 1 Hz en pantallas estáticas y 120 cuando solo de verdad sea necesario.

Honor Magic 4 Pro Izan González Barcelona

Comandando todo está la capa de personalización de la compañía denominada Magic UI 6.0 que corre sobre Android 12, la última versión del sistema operativo móvil creado por Google. Siguiendo este hilo, la presentación ha hecho hincapié en algunos sistemas de seguridad incluidos como un procesador dedicado exclusivamente a gestionar el reconocimiento facial y el lector de huellas.

En unas primeras impresiones, el teléfono rinde de forma excepcional y proporciona una sensación parecida al de otros terminales situados en su misma gama. También destaca la calidad de la pantalla AMOLED LTPO -que muy pocas veces defrauda- junto a una tasa de refresco suficiente y en la línea de sus competidores. Aunque habrá que probar más a fondo su capacidad de adaptación a los diferentes escenarios y contenidos.

Otro de los aspectos que saltan inmediatamente a la vista es la parte trasera y su facilidad para quedarse con las huellas. Una característica que acompaña a prácticamente todos los teléfonos que recurren a esta terminación brillante y pulida en plástico.

También resalta el tamaño del módulo de la cámara principal; aunque más en lo relativo a la superficie que ocupa en la trasera y cuyo formato Honor lo denomina Eye of Mouse (Ojo de Ratón). Pero no tanto en el escalón que sobresale en otros modelos y que puede resultar un problema si no se protege convenientemente.

Honor Magic 4 Pro Izan González Barcelona

En el apartado fotográfico, el Honor Magic 4 Pro destaca por una cámara panorámica de 50 megapíxeles a la que se suman una ultrapanorámica de otros 50 megapíxeles y un teleobjetivo de 64 con zoom óptico x3,5 y zoom digital x100 con estabilización óptica y electrónica. Todas ellas aliñadas con una buena dosis de inteligencia artificial que consigue fusionar toda la gama de distancias focales. En el vídeo, el Honor Magic 4 Pro es capaz de grabar a 4K y 60 fps en 10 bit.

La cámara delantera en el modelo Pro está representada por un doble sensor. El primero de ellos de 12 megapíxeles encargado de realizar fotografías y el segundo se trata de un sensor para el reconocimiento facial.

Honor Magic 4 Pro Izan González Barcelona

Alimentando todos los sistemas se encuentra una batería de 4.600 mAh combinado con una carga rápida de 100 W. Según la propia Honor, consigue cargar desde el 0 al 100% en solo 30 minutos y también dispone de carga inalámbrica de otros 100 W, que permite obtener un 50% de batería en tan solo 15 minutos.

Otra de las particularidades es que cuenta con certificación IP68 que garantiza protección contra el polvo, lluvia y agua, y es capaz de sumergirse en hasta 1,5 metros de agua durante 30 minutos. También han estrenado una función de Llamada de privacidad apoyada por Inteligencia Artificial que evita que las llamadas sean escuchadas por otras personas en entornos o áreas cerradas.

Honor Magic 4

En un escalón muy poco por debajo, se encuentra el Honor Magic 4 -sin el apellido Pro- que ofrece una experiencia a nivel de rendimiento igual, pero con algunos recortes en apartados clave. Y que no estaba en la zona de pruebas tras el evento de presentación de su hermano mayor.

Si bien cuenta con el mismo procesador y distribución de memorias RAM y de almacenamiento, la primera diferencia llega en la pantalla. Mientras que el Pro cuenta con un panel curvo en sus cuatro esquinas, la versión estándar tiene curva tan solo en los laterales de la pantalla. El tamaño

El apartado fotográfico también está recortado en esta versión con un teleobjetivo de 8 megapíxeles -con hasta zoom x50- en lugar de los 64 de la versión Pro. El resto de cámaras se mantienen en los 50 megapíxeles de la panorámica y de la ultrapanorámica, al igual que la capacidad de grabar en 4K y 60 fps en 10 bit.

También prescinde de la carga rápida de 100 W y la versión estándar llega hasta 66 W que tendrá que alimentar a una batería sensiblemente mayor de 4.800 mAh. Tampoco cuenta con la función de la Llamada de privacidad ni con certificación IP68.

Precio y disponibilidad

Los Honor Magic 4 están disponibles en blanco, negro, un nuevo color verde cian y color dorado. Los Honor Magic 4 Series llegarán al mercado español en la primera mitad del próximo mes de mayo.

Honor Magic 4 Pro Izan González Barcelona

En cuanto al precio, la marca china ha anunciado que el Magic 4 Pro estará disponible por 1.099 euros. mientras que de la versión estándar saldrá en las mismas fechas a un precio de 899 euros.

