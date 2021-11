Martin Pansy (Nuki): "Sólo estamos en la superficie de lo que podremos hacer en el hogar conectado"

El hogar está cada vez más conectado. La integración de sistemas como Alexa o luces conectadas es ya algo habitual en las casas de España, sin embargo, aún queda una última frontera que cruzar para convertir en inteligente a la vivienda: la cerradura.

Dar el control de la puerta de casa a un sistema informatizado, conectado a una aplicación aún no ha terminado de ser un concepto de masas. La compañía que más apuesta por lograrlo es Nuki, un auténtico referente del sector con más de 200.000 usuarios en Europa y que ahora ha lanzado su nuevo modelo, la Smart Lock 3.0, que llega con dos variantes. Uno centrado en el precio (149 euros) y otro con más características y libertad al integrar WiFi (249 euros).

La ambición de la compañía es clara: hacer que las puertas conectadas sean un avance tecnológico tan adaptado como los altavoces inteligentes o los enchufes conectados. Hablamos con Martin Pansy, CEO y cofundador de Nuki, para conocer cuáles son los retos de las cerraduras inteligentes, los obstáculos a los que se enfrentan y la ambición de la empresa tras el lanzamiento de su nuevo dispositivo.

Dejar la puerta de casa en manos de la tecnología puede dar miedo, ¿cómo trabajan desde para generar confianza?

Cualquiera que conozca a Nuki desde el principio también sabe lo serios que somos con respecto a la seguridad. Cuando utilizamos los términos smart, simple y secure (inteligente, simple y seguro) para describir la marca Nuki, lo decimos en serio. Para garantizar la seguridad de nuestros productos, trabajamos regularmente con institutos de seguridad independientes como AV-TEST. Hemos completado con éxito su proceso varias veces y la generación Nuki Smart Lock 3.0 ha sido certificada como "Producto Seguro para el Hogar Inteligente", destacando especialmente el concepto de encriptación de Nuki.

Además, nos comunicamos muy abiertamente sobre el tema de la seguridad y respondemos a todas las preguntas de la forma más transparente y fácil de entender posible. Creemos que la información y la comprensión son fundamentales para que los clientes se sientan realmente bien con el producto. Y, por último, pero no por ello menos importante, más de 200.000 cerraduras inteligentes vendidas y ningún incidente hasta ahora son una prueba fehaciente de que nuestros productos son fiables.

Para garantizar la seguridad de nuestros productos trabajamos regularmente con institutos de seguridad independientes

¿En qué puntos se fijan para desarrollar un producto que no puede fallar nunca?

Básicamente, las consideraciones en torno a la seguridad han sido la piedra angular cuando empezamos a desarrollar nuestros productos. Basándonos en esta estrategia, los usuarios no tienen que crear una cuenta para utilizar Nuki, de modo que no se almacena ningún dato sensible en los servidores y toda la comunicación entre el smartphone y el Smart Lock está encriptada.

La comunicación entre la aplicación Nuki y el Smart Lock Nuki utiliza una clave única que sólo conocen los dos dispositivos. Para nuestro concepto de encriptación utilizamos un procedimiento NaCl (Networking and Cryptography library), que utiliza combinaciones únicas de letras y números. Estos datos encriptados se transmiten por bluetooth y son descifrados por el receptor (en este caso, el Nuki Smart Lock). Además de las extensas pruebas internas, también trabajamos con expertos externos independientes como AV test y otros, para garantizar los niveles de seguridad más avanzados.



Una puerta conectada es un objetivo de los ciberdelincuentes, ¿cómo es su trabajo en ciberseguridad?

Nuestra idea se basa en el principio de que los datos que no están, no pueden ser robados. Por lo tanto, la configuración del Nuki Smart Lock es posible sin introducir ningún dato personal. No se necesita ni correo electrónico, ni número de teléfono, ni datos personales. Siempre que tenga que introducir datos, le explicamos detalladamente lo que ocurre con ellos. Incluso al activar el acceso remoto, todos los datos relevantes para la seguridad permanecen en el propio Smart Lock. Los servidores de Nuki sólo actúan como relé para reenviar los datos encriptados de extremo a extremo desde su smartphone al Smart Lock.



Todos los datos relevantes para la seguridad permanecen en la cerradura y están encriptados.

¿Qué falta para que las cerraduras inteligentes sean un producto masivo, como lo puede ser un altavoz inteligente?

Además de la preocupación por la seguridad, se trata de la concienciación por la categoría del producto: una cerradura inteligente es un producto del que todavía no ha oído hablar todo el mundo. Sin embargo, en cuanto la gente se entera de los posibles casos de uso y los inconvenientes de las ganancias, suele estar muy interesada en saber más.

Por supuesto, también hay que tener en cuenta el precio: por eso hemos presentado la Smart Lock 3.0 a un precio muy atractivo, para que la entrada en el mundo del acceso inteligente sea más fácil y asequible para más personas.

La integración de la puerta de casa en las rutinas hace más cómodo el día a día, ¿qué usos ven desde Nuki para que la puerta sea más útil?

En primer lugar, tener el control de su puerta desde cualquier lugar puede hacer que los días sean mucho más cómodos. Imagínese: su hijo ha perdido la llave, pero usted no tiene que ir corriendo a casa para dejarle entrar, simplemente le abre la puerta y no tiene que preocuparse de cambiar el cilindro por no saber quién tiene la llave perdida.

Además, una cerradura inteligente puede ser un gran detonante en los momentos de llegar a casa, ya que puede programarse que se enciendan las luces automáticamente o, como una buena rutina nocturna, con el cierre automático de la Smart Lock se podría programar desactivar las luces y activar un sistema de alarma.

Cerradura Nuki

¿Hacia dónde cree que va el hogar conectado? ¿qué seremos capaces de hacer en él?

En Nuki estamos convencidos de que la tecnología inteligente es aún más potente cuando se integra con otras marcas y servicios líderes en su categoría en nuestra vida diaria. Un ejemplo podría ser la entrega a domicilio: la colaboración entre empresas de logística y proveedores de tecnología inteligente puede eliminar el problema de los paquetes no entregados porque el cliente no está en casa cuando se entrega el paquete. Sin embargo, éste es sólo un pequeño ejemplo.

Hay muchos otros aspectos de la vida que pueden beneficiarse de la tecnología inteligente y, ahora mismo, sólo estamos arañando la superficie de todas las oportunidades posibles. Estoy convencido de que estos desarrollos tecnológicos llevan tiempo, porque sobre todo nosotros, como usuarios, tenemos que estar preparados y nos tienen que proporcionar un beneficio real en la vida cotidiana.

Sus nuevos productos abaratan la compra de una cerradura, así como hacen más fácil la configuración ¿es mayor el inconveniente de que la gente no se sienta segura, el del precio o el de la instalación?



Con el Smart Lock 3.0, ofrecemos un modelo a un precio muy interesante para superar los problemas de sensibilidad al precio. La instalación de Nuki es realmente sencilla y puede ser realizada por cualquier persona en menos de 3 minutos. Por lo tanto, creemos que la instalación no puede ser un inconveniente. Incluso en los casos en los que necesite cambiar su cilindro, ahora ofrecemos una solución lista para todo con el Cilindro Universal Nuki.

El mercado español ha sido uno de los que más ha crecido para Nuki y ahora representa alrededor del 10% de nuestras ventas totales.

¿Los usuarios ven necesario complementar su cerradura con cámaras o sensores para tener un doble check?

Sabemos que los clientes aprecian el sensor de puerta, sin embargo, después de un par de años de optimización, tuvimos que aceptar que un sensor de puerta integrado no podía alcanzar la fiabilidad y la calidad que se espera de un componente tan relevante para la seguridad. Por lo tanto, lanzamos al mercado un nuevo y mejorado sensor de puerta externo Nuki e independiente a la cerradura. Gracias a las encuestas, también sabemos que añadir cámaras de seguridad interiores a su instalación es una opción interesante para muchos clientes.

¿Cómo ha sido la adopción de las cerraduras de Nuki en España?

En comparación con mercados como Alemania y Reino Unido, España ha sido un poco más tardía en la adopción de las cerraduras inteligentes. Sin embargo, vemos que, especialmente en 2021, el mercado español ha sido uno de los que más ha crecido para Nuki y ahora representa alrededor del 10% de nuestras ventas totales.

Las perspectivas para el mercado español son especialmente interesantes. El crecimiento del sector de la domótica ha continuado en España a pesar de la crisis: se espera que alcance los 500 millones de euros de facturación en 2021 y llegue al 11% de los hogares del país, según Statista. En sólo cuatro años las cifras podrían duplicarse, alcanzando los 3,8 millones de hogares conectados, lo que representa el 20% de las viviendas en España. Los dispositivos de seguridad inteligentes para el hogar serán uno de los principales motores de este crecimiento, ya que se espera que las cifras actuales se dupliquen en 2025.

