Millones de candidatos válidos quedan sin trabajo por culpa de los algoritmos de contratación

Los algoritmos de contratación prometían simplificar la tarea de los departamentos de Recursos Humanos para encontrar a los mejores candidatos. Estas herramientas basadas en la inteligencia artificial se han popularizado en multitud de países, entre ellos España, pero un nuevo informe refleja serios problemas.

Un estudio realizado por la Escuela de Negocios de Harvard pone de manifiesto fallos en el sistema que están dejando fuera del mercado laboral a millones de candidatos. Los currículums de personas aptas para determinados puestos de trabajo no se tienen en cuenta por detalles insignificantes.

Para 2025 se espera que esta tecnología crezca en el mercado de trabajo mundial hasta recoger 3.100 millones de dólares. Aún así, algunos directivos son conscientes de las deficiencias del sistema y se están planteando usar otras técnicas de contratación.

Por no "pulir el suelo"

Los sistemas de contratación automatizados que usan las empresas, analizan los perfiles de los candidatos en busca de los más valiosos para el puesto que se está intentando cubrir. Después, el sistema da una lista de candidatos para empezar el programa de entrevistas, habiendo descartado a un buen número de los que se presentaron inicialmente.

Los autores del estudio denuncian que los sistemas descartan a candidatos perfectos para el puesto por pequeños detalles que nada tiene que ver con la oferta publicada. Por ejemplo, en una empresa que buscaba nuevo dependiente para un local, el sistema descartó a todos los candidatos que no habían indicado entre sus capacidades "pulir el suelo", aunque el resto del currículum fuera adecuado para el trabajo.

Joseph Miller, uno de los autores, explica en una entrevista a The Wall Street Journal, que en un hospital el algoritmo descartó a todas las personas que no tenían experiencia en programación informática, aunque estos conocimientos no fueran necesarios para tomar los datos de los pacientes, tarea principal del puesto vacante.

Incluso estas herramientas han descartado automáticamente a personas que tuvieran en su currículum una brecha de tiempo de más de seis meses sin indicar. El motivo puede ser un embarazo, haber tenido que cuidar de un familiar enfermo o estar en el paro, detalles que no tienen porque ser un problema para que sean elegidos en el proceso.

Un círculo vicioso

Estos errores no solo se producen al inicio del proceso de selección, el informe denuncia que los sistemas de inteligencia artificial han conquistado con los años casi todas las fases del proceso: "sistemas de seguimiento de candidatos, gestión de relaciones con candidatos, programación, verificación de antecedentes, selección de candidatos y evaluaciones".

Solo dos de cada diez empresas españolas consideran “estratégica” la inteligencia artificial

La dependencia que se ha creado en el mercado hacia estos programas tecnológicos aún con fallos está mermando las posibilidades de encontrar trabajo de muchas personas. El 75% de los empleadores de EEUU utilizan estos sistemas, el 99% en el caso de las compañías Fortune 500.

Ni han facilitado las probabilidades de encontrar empleo, ni han simplificado el trabajo de los contratadores, según esta información. El estudio indica que con estos sistemas se ha incrementado el número de currículums que recibe la empresa para una oferta. Ante este aluvión de solicitudes, la respuesta de las compañías ha sido crear algoritmos de selección más estrictos reforzando esa criba, un peligroso círculo vicioso.

En un atisbo de esperanza el estudio asegura que nueve de 10 empresas han reconocido ser conscientes del problema y estar pensando en alternativas para solucionarlo y mejorar los algoritmos, así como el proceso.

