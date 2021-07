La inteligencia artificial que vigila a los políticios: avisa si no prestan atención

IA que controla a los políticos. The Flemish Scrollers Omicrono

Seguro que has visto en España la típica estampa del Congreso de los Diputados repleto de políticos distraídos. Con el móvil, hablando entre sí e incluso hemos asistido a algunos casos de parlamentarios durmiéndose en horarios de trabajo. Pero ¿qué es lo que pasaría si una inteligencia artificial los vigilara y les diera un toque de atención?

Es lo que propone el proyecto The Flemish Scrollers, una iniciativa visual de la mano del artista Dries Depoorter. Una inteligencia artificial, desde el pasado lunes, monitorea las sesiones del Parlamento flamenco en Bélgica. Y sí, monitorea a los políticos del mismo Parlamento, tal y como podemos leer en The Next Web.

Analizando su nivel de atención, la inteligencia artificial desde Twitter les manda un mensaje abierto pidiéndoles que se centren en su labor. Lo más llamativo del proceso es que lo que pretende Depoorter no es ni mucho menos destacar la cuestionable actitud de los parlamentarios, sino concienciar sobre la inteligencia artificial.

Detectar parlamentarios distraídos

El mecanismo es muy sencillo. El software de Depoorter usa inteligencia artificial para detectar determinados patrones de comportamiento de los parlamentarios. Por ejemplo, cuando coge y mira el móvil. Una vez hecho eso, la IA publica un mensaje en The Flemish Scrollers, mencionando directamente el perfil del parlamentario y exigiéndole que preste atención al pleno.

Esto se hace gracias al reconocimiento facial que también se usa en este proyecto. Depoorter simplemente ha tenido que cargar en su software las caras de los parlamentarios desde distintos ángulos, algo relativamente fácil dado que estas son caras públicas. Sin embargo, el software omite directamente ordenadores y tablets, ya que asume que son dispositivos necesarios.

No obstante, hay problemas relacionados con el software. No siempre es capaz de enviar de forma automática el tuit de aviso al parlamentario adecuado, y además está sujeto a la variabilidad propia del Parlamento. Sin ir más lejos, las grabaciones del mismo que se transmiten en directo desde YouTube pueden variar enormemente, dificultando la detección de las caras de los parlamentarios.

Este es un proyecto que por ahora se queda en Bélgica, ya que por ahora no es más que una pequeña iniciativa propia que busca concienciar a los usuarios sobre la vigilancia masiva y sobre todo el carácter más distópico del uso del reconocimiento facial y la inteligencia artificial. Tecnologías que en anteriores casos ya han tenido usos más que cuestionables de cara a la privacidad del usuario promedio.

Si bien es cierto que la idea de este software es que mejore con el tiempo y sea capaz incluso de detectar qué hacen los parlamentarios con sus dispositivos, no deja de ser un proyecto artístico que algunos usuarios están reinterpretando.

Sólo hace falta ver cómo algunos usuarios han visto con buenos ojos esta medida, considerando que los parlamentarios deberían estar atentos en todo momento a las principales cuestiones de su país. Y no es para menos; en España tuvimos el famoso caso de Celia Villalobos, diputada del Partido Popular que fue 'pillada' jugando en su tablet, que sentó el debate sobre cuán atentos debían ser nuestros políticos en las sesiones que se llevan a cabo en el Congreso.

