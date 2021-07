Israel ya tiene soldados invisibles: una tela que absorbe radiación los camufla a la perfección

La tecnología de camuflaje es una de las más importantes en el campo de batalla. Al igual que ocurre con los aviones furtivos, de los que España no tiene ninguno, pasar desapercibido en esas situaciones tan complicadas es crucial para la supervivencia. En Israel, país con una industria militar de las más avanzadas del mundo, han conseguido lo que parecía imposible: un tejido que refleja la radiación.

Técnicamente se ha definido como un material que proporciona ocultación multiespectral y ha sido desarrollado en los laboratorios de Polaris Solutions en cooperación con el Ministerio de Defensa israelí.

Una tecnología realmente revolucionara aplicada al mundo del textil que, por ahora, no se ha visto en ningún ejército del mundo. "Por lo que sabemos, o por lo que vimos en otros ejércitos de todo el mundo, somos únicos", ha explicado Asaf Picciotto, cofundador y director de Polaris Solutions, a The Media Line. Este hecho les ha conducido a no perder el tiempo en registrar la patente en "algunos países alrededor del mundo".

Soldado escondido usando el tejido Polaris Solutions

El tejido, muy liviano, está fabricado de un material especial -y secreto- de ocultación térmica visual, compuesto de metales, polímeros y microfibras. Las características estéticas del material textil hacen que a simple vista sea realmente complicado identificar a los soldados. Gracias principalmente a una paleta de colores muy bien lograda y a la textura que confiere la capa más externa.

Otra de las características más importantes es la capacidad de esta tela de pasar desapercibida a los equipos de imagen térmica. "Las redes de camuflaje no han cambiado demasiado en los últimos años", comentó Yonatan Pinkas, director de marketing de Polaris Solutions. "Queríamos tener un nuevo tipo de material". Y así ha sido.

Cada una de las telas cuenta con una coloración diferente en cada cara. Una especialmente diseñada para camuflajes en zonas de vegetación frondosa y otras para paisajes más áridos donde el 'color roca' pasa mucho más desapercibido.

Soldado escondido tras una tela de camuflaje Polaris Solutions

Al ser una tela, puede adaptarse a cualquier forma y arropar en las tres dimensiones a un objeto o persona que quiera camuflarse. Del mismo modo, es impermeable por lo que puede servir de protección contra la lluvia en un momento dado e incluso utilizarse como una camilla improvisada. "Puede soportar hasta 250 kilogramos y se puede emplear para inmovilizar un hueso roto o como una manta contra la hipotermina".

Además del Ministerio de Defensa de Israel, Polaris Solutions ya está trabajando con las unidades de operaciones especiales de Canadá y Estados Unidos. El resto de especificaciones de la tecnología como su composición o el rendimiento son secretos.

