Los nuevos tanques israelíes podrán controlarse con el mando de la Xbox

Tanto en España como en otros países los videojuegos bélicos han adquirido una grandísima popularidad en los últimos años. Tanto, que podrían convertirse en una parte real del panorama bélico actual. Según informa el The Washington Post, Israel estaría probando a usar mandos de Xbox para controlar sus nuevos tanques.

La armada del país está desarrollando un prototipo de vehícculo blindado (esencialmente un tanque) que permitiría, entre otras cosas, ser controlado por un mando de Xbox. Así, los soldados podrían controlar ciertas características del vehículo como si de un videojuego se tratase.

No solo se han fijado en Call of Duty para el desarrollo de este tanque; los vehículos también contarán con tablets de amplio tamaño como los Tesla de Elon Musk para mostrar información que, como no, será similar al de un videojuego.

No, no es broma

Mando de Xbox

Necesitamos un poco de contexto. Este tanque ha sido desarrollado por la empresa Israel Aerospace Industries, y esta ha sido la responsable de incluir el soporte con el mando de Microsoft. Dicha compatibilidad habría sido el fruto de encuentros ente la IAI con soldados en activo de las Fuerzas de Defensas de dicho país. Unos encuentros que simplemente buscaban opiniones para la construcción de un sistema de combate más user-friendly con soldados jóvenes.

Parece que esta idea se ha llevado al extremo. Además de la compatibilidad con el mando de Xbox, la información que se muestra en las tablets también tiene bastante similitudes con las de un videojuego. Se mostraría un mapa, munición, armamento, etcétera.

El propio coronel Udi Tzur ha hablado en el The Washington Post sobre el curioso sistema, hablando sobre los soldados que lo probaron. Aseguró que no es "exactamente como jugar a Fortnite, pero parecido". Alega que con este sistema los soldados "llevan sus habilidades a la efectividad operativa en muy poco tiempo". Es decir, que el sistema funciona.

El mando de Xbox, el favorito

Mando de PS3.

Lo cierto es que haciendo una rápida búsqueda en Internet comprobamos que, efectivamente, numerosos oficiales del ejército han sido "pillados" usando mandos de Xbox para controlar maquinaria bélica. Los motivos que se dan son muchos; la excepcional ergonomía del dispositivo, o el conocimiento implícito del mismo de los jóvenes al haber pasado tantas horas con él.

Esto mismo es otro motivo por el que se usó el mando según Meir Shabtai, gerente general de las operaciones de sistemas robóticos del IAI. "Conocen exactamente la posición de esos botones y pueden alcanzar un rendimiento mucho mejor con ese sistema. El mando es solo la interfaz, la idea es presentar una tecnología sofisticada de una manera que puedan manejar".

Y aunque parezca una locura, tiene sentido; numerosas habilidades o reflejos dependen de los periféricos que se usen en videojuegos, y es imposible negar que esta es una de las formas más sencillas de adaptar una tecnología de manejo complicado para facilitar su uso.

Quién sabe, quizás el 2020 se vuelva tan distópico que veamos a jóvenes manejar tanques con mandos de Xbox. Las propias palabras del coronel Tzur lo atestiguan: "Te diré la verdad, no pensé que pudiera funcionar tan bien y tan rápido".