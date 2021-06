Las nuevas tablets de Huawei, directas contra el iPad: así son las MatePad 11 y MatePad Pro

Las tablets se han convertido en el centro de la productividad y entretenimiento de millones de personas en todo el mundo y las marcas lo saben. Una de las protagonistas del evento de Huawei ha sido precisamente un par de tablets que llegarán a España próximamente: la MatePad 11 y la MatePad 11 Pro.

Dos caras de la misma moneda con el objetivo de colarse dentro de un ecosistema protagonizado por Harmony OS, el nuevo sistema operativo presentado por Huawei como alternativa al todopoderoso Android. Gracias a él, las tablets ganan enteros en cuando a conectividad, sincronización y, a la postre, productividad. Convirtiéndolas todavía más en un elemento esencial.

Tanto la Huawei MatePad 11 se consagra como la hermana menor de la Huawei MatePad Pro, una tablet que viene a rivalizar con el mismísimo iPad de Apple con unas especificaciones y accesorios de primer orden.

Huawei MatePad 11

Comenzamos con la más pequeña de la familia de las nuevas tablets de Huawei. En este modelo cuenta con un panel IPS a 120 Hz de 10,95 pulgadas y una resolución de 2.560 x 1.600 píxeles que combina perfectamente con un procesador Qualcomm Snapdragon 865, 6 GB de memoria RAM y un par de versiones de almacenamiento interno de 64 o 128 GB. Mención especial al apartado sonoro con un esquema de cuatro altavoces afinados por Harman Kardon.

Hauwei MatePad 11 Huawei

En su interior, todo el potencial de Harmony OS que promete aligerar el sistema operativo y arañar rendimiento respecto a las versiones estándar de Android. Eso sí, como ya es natural dentro de los productos de Huawei, nada de los servicios de Google instalados. La marca cada vez lo pone más fácil gracias a su tienda de aplicaciones App Gallery y a todo un ejército de servicios que facilitan el día a día.

En cuanto a la batería, la Huawei MatePad 11 dispone de una con 7.250 mAh con una carga rápida de 22,5W. Tanto este modelo como la MatePad Pro cuentan con soporte para stylus o lápiz digital propio de Huawei. Por el momento no se conoce ni el precio ni la disponibilidad en España.

Huawei MatePad Pro

La responsabilidad de ser el peso pesado de la gama de tablets recae en la Huawei MatePad Pro. Este dispositivo opta por una pantalla OLED de 12,6 pulgadas, una resolución de 2.560 x 1.600 píxeles y una tasa de refresco de 60 Hz.

MatePad Pro de Huawei

En resto del cuadro de especificaciones se completa con un procesador Kirin 9000E con una construcción de 5 nanómetros y una disposición de 8 GB de memoria RAM junto con 256 de almacenamiento.

Cabe destacar la batería con 10.050 mAh de capacidad con carga rápida a 40W y un conjunto de audio de 8 altavoces realmente potente. Al igual que su hermana menor, dispone de compatibilidad con el lápiz digital de Huawei y dispone del sistema operativo Harmony OS en su interior. El precio y la disponibilidad en España todavía no se ha anunciado oficialmente.

Monitores de Huawei

Y por si dos tablets, dos relojes, unos auriculares inalámbricos y un nuevo sistema operativo fuera poco, Huawei también ha presentado un par de monitores: los Huawei MateView y MateView GT.

El MateView cuenta con una pantalla de 28,2 pulgadas con un formato 3:2 algo peculiar y poco visto dentro de los de su especie. Es la misma que Huawei emplea en sus ordenadores portátiles y busca el mejor aprovechamiento posible del espacio a la hora de trabajar.

Huawei MateView

Dispone de una resolución 4K, HDMI 2.0, USB Tipo C con capacidad de carga de 65W, otro USB C extra y 2 USB 3.0. Además del adaptador a la corriente. Mencionar que cuenta con un par altavoces de 5W cada uno y un grosor ínfimo que va de los 9,3 a los 13 milímetros. Tiene un precio estimado de 699 euros, aunque no está confirmado el montante exacto para España.

El segundo de ellos, correspondiente con el modelo MateView GT nada tiene que ver con lo anterior y da de lleno en el terreno gaming. En particular, cuenta con una pantalla curva de 34 pulgadas con un formato 21:9 y resolución equivalente al 2K.

Huawei MateView GT

Al estar enfocado en ese mercado, la tasa de refresco asciende a 165Hz y equipa una barra de sonido en la parte inferior donde se han instalado un par de altavoces de 5W cada uno. Aunque todavía no se ha publicado el precio para el mercado español, se estima que estará alrededor de los 549 euros.

