Realidad virtual de ordenador sin cables, lo nuevo del Oculus Quest 2

La realidad virtual no ha terminado de despegar en España, y no será porque no hay buenas alternativas; la mejor en estos momentos es el Oculus Quest 2, un dispositivo que destaca por ser completamente independiente y sin cables.

Gracias al sistema interno, este dispositivo es capaz de ejecutar aplicaciones y juegos en realidad virtual; se diferencia en esto del Oculus Rift, que necesita ser conectado por cable a un ordenador, que es el que realmente ejecuta los programas.

Sin embargo, eso también supone aceptar varias limitaciones; el hardware del Quest 2 es potente, pero no tanto como para ejecutar los últimos juegos con los mejores gráficos como en un ordenador. En ese caso, podemos conectar el Quest 2 por cable a un ordenador y usando la app de Oculus.

Realidad virtual sin cables

Eso va a cambiar con una nueva actualización anunciada por Facebook para el Oculus Quest 2, que permitirá conectar el dispositivo al ordenador sin usar cables y disfrutar de la realidad virtual de la mejor calidad.

La tecnología se llama Air Link, y es una funcionalidad experimental en la que Facebook aún está trabajando, pero permitirá a los usuarios probarla para encontrar posibles fallos. No todas las redes y ordenadores serán compatibles, ya que es necesario un streaming de vídeo de alta calidad y resolución hacia el Quest 2. Se recomienda una red WiFi de 5 Ghz, con un router AC o AX conectado directamente por Ethernet al ordenador.

El nuevo Oculus Quest 2 Adrián Raya

Además, el propio ordenador tendrá que ser lo suficientemente potente como para ejecutar los juegos en primer lugar, y cumplir con los requisitos de Oculus Link, la tecnología que permite conectar el ordenador con el dispositivo Quest.

Si lo cumplimos todo, deberíamos ser capaces de jugar a realidad virtual de ordenador sin cables, algo que hasta ahora no era posible con Oculus.

¿Es el fin del Rift?

De hecho, esta actualización hace que las dudas sobre el futuro del Oculus Rift aumenten; esas gafas de realidad virtual necesitan conectarse por cable, aunque es cierto que ofrecen una mejor calidad visual.

Sin embargo, los rumores indican que Facebook podría estar cerca de abandonar al Oculus Rift, para centrarse únicamente en el Quest 2 y sus sucesores; estos han demostrado ser más populares para el usuario medio, mientras que el Rift y alternativas como el HTC Vive son las preferidas de los usuarios más entusiastas.

Esta misma semana se ha descubierto que el Oculus Rift S, el último modelo de la gama, ya no se vende en la tienda oficial. Pero al mismo tiempo, Facebook ha anunciado un gran evento de Oculus para el próximo 21 de abril; si entonces se anunciará el fin del Rift, o una nueva versión, es lo que no está tan claro. Recordemos que Facebook ya mató al Oculus Go, la versión más barata de sus gafas de realidad virtual, así que todo está sobre la mesa.