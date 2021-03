Instagram bloqueará los mensajes de adultos a adolescentes si no se conocen

Las redes sociales se han convertido en una de las preocupaciones de los padres en España, donde las cuentas de menores de edad suman varios millones entre todas ellas. Una de las más importantes es Instagram, que junto a TikTok, se han convertido en los pilares del entretenimiento y la comunicación de los más jóvenes.

La propia Instagram, que pertenece al conglomerado de empresas de Facebook, acaba de anunciar algunas novedades interesantes para salvaguardar a los menores haciendo de la red social un lugar más seguro.

Al ser una red social donde se mezclan perfiles de todo intervalo de edad -incluso menores de 18 años-, se está teniendo especial cautela en el posible contacto no deseado de mayores hacia menores de edad. Y para ello utilizarán toda la tecnología disponible actualmente.

Separar menores y mayores

La primera de estas medidas para por restringir los mensajes directos entre adolescentes y adultos. Según ha aclarado la red social, esta nueva funcionalidad impide a los adultos enviar mensajes a personas menores de 18 años que no les siguen. "Cuando un adulto intenta enviar un mensaje a un adolescente que a su vez no le sigue, recibe una notificación de que no es posible enviarle un mensaje directo", según ejemplifican desde Instagram.

Directos en Instagram Instagram Omicrono

Para discernir entre usuarios menores y mayores de edad, utilizará tecnología de aprendizaje automático y tendrá en cuenta la edad que los usuarios introducen al crearse la red social.

Otro de los puntos que recoge la red en cuanto a las novedades para proteger a los más jóvenes pasa por dificultar que los adultos encuentren y sigan a usuarios adolescentes. Para llevarlo a cabo, en las próximas semanas, "comenzarán a estudiar la forma de dificultar que adultos que han mostrado un comportamiento potencialmente sospechoso puedan interactuar con adolescentes".

Las medidas concretas, según Instagram, pueden incluir funcionalidades como restringir a estos adultos para que no vean las cuentas de adolescentes en el apartado de "Usuarios sugeridos". También evitar que descubran contenidos de adolescentes en Reels (el rival de TikTok dentro de Instagram) o en la pestaña Explorar y ocultar automáticamente sus comentarios en las publicaciones de adolescentes.

Cuentas privadas

Una de las mejores maneras de tener bajo control la privacidad en las redes sociales es tener la cuenta privada. Esto es, que nadie salvo quien tú aceptes pueda ver el contenido que subes.

"Instagram ha incorporado recientemente un nuevo paso en el registro de la cuenta para los menores de 18 años que les da la opción de elegir entre una cuenta pública o una privada", han informado. Una manera de animar a los más jóvenes a colocar este filtro y protegerse.

