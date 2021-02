Cómo se mina el bitcoin: ya consume la mitad de luz que España en un año

La escalada del bitcoin en las últimas semanas se ha disparado. Buena culpa la ha tenido Elon Musk, quien a golpe de tuit primero y de comunicado a la SEC con Tesla después, ha catapultado a la criptomoneda. Pese al interés en el bitcoin, son muchos los que no saben aún qué hace tan especial a este tipo de divisas basadas en blockchain. Además de la especulación, existe la posibilidad de minar este tipo de criptodivisas para aumentar su valor. Algo que en España no está muy extendido debido al alto coste eléctrico, pero que no es extraño en otras partes del mundo.



El secreto del proceso del minado está en la potencia. Cuanta mayor capacidad de trabajo tenga el ordenador en el que se haga, más fácil será completar el proceso. Con el subidón por el interés del bitcoin, las granjas de minado están a pleno rendimiento y el consumo eléctrico también se ha disparado.

Según los datos del Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, el consumo anual por minar bitcoins ya ha superado a Argentina, se acerca el de Noruega y representa ya más de la mitad del consumo eléctrico anual de España.