Hackers llevan un año intentando abrir una cartera con 600 millones de euros en Bitcoin

Imagina que te encuentras una caja fuerte con 690 millones de dólares en su interior. Todo el mundo la conoce, sabe dónde está, pero nadie sabe a quién pertenece ni cómo abrirla. Como te puedes imaginar, todo tipo de personas vendrán a intentar abrirla, desde curiosos a simples ladrones.

Pero por muchos intentos, la caja fuerte sigue ahí, imperturbable. Durante al menos un año, nadie ha podido abrirla, y empiezan las dudas sobre si es realmente posible conseguirlo.

Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo de Bitcoin, la moneda virtual que tanto dio que hablar en su día pero cuyo alcance ahora está algo limitado. Una vez que la moda de las criptomonedas se ha calmado, los movimientos de valor ya no ocupan tantos titulares.

Bitcoin, cifras mareantes

Que ya no esté tan de moda no significa que Bitcoin no tenga valor. En estos momentos, un BTC tiene un valor aproximado de 8.600 €, por lo que sigue siendo una moneda virtual muy valiosa y por la que merece la pena seguir "minando".

Por supuesto, desde su lanzamiento a principios de 2009 este dinero virtual se ha ido acumulando, y a estas alturas ya hay algunos usuarios multimillonarios, con carteras que guardan miles de Bitcoins. Las carteras o monederos pueden 'almacenar' BTC, indicando que tienen un propietario único; son el equivalente a una cuenta corriente, con la salvedad de que no está asociada a una persona o identificación concreta y por lo tanto es más privado, al menos en teoría.

Como la existencia de estas carteras es algo público, es posible saber cuáles son las que tienen más dinero almacenado. Por ejemplo, se cree que el creador de Bitcoin, el enigmático Satoshi Nakamoto, es el propietario de una de las primeras carteras y se sospecha que ya es una de las personas más ricas del mundo.

La cartera de Bitcoin que todo el mundo quiere

En cambio, la cartera en la séptima posición de carteras con más dinero almacenado es algo más misteriosa. Tiene unos 69.370 BTC, es decir, el equivalente de más de 602 millones de euros; y se ha convertido en el nuevo objetivo de los hackers.

Publicación en un foro de hackers de una cartera de Bitcoin Motherboard Omicrono

Todo empezó cuando la cartera, con dirección 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx, fue anunciada en un foro visitado frecuentemente por hackers de todo el mundo; desde entonces, y al menos durante un año, los atacantes han intentado crackear la contraseña usada para cifrar la cartera.

El que lo consiga podrá traspasar todos los Bitcoin a su propia cartera, en el que probablemente sería el 'golpe0 del siglo.

El atraco más largo de la historia

Hackear una cartera de Bitcoin teóricamente es posible, pero muy difícil. La potencia de las nuevas tarjetas gráficas hace posible probar todas las combinaciones posibles, un proceso llamado "fuerza bruta", pero dependiendo de lo buena que sea la contraseña, eso aún puede tardar demasiado tiempo.

La clave privada de una cartera de Bictoin es la clave para obtener el dinero que guarda

De hecho, algunos expertos creen que ahora mismo es imposible descifrar esta cartera, si la contraseña es lo suficientemente larga y usa una combinación de letras, números y símbolos. Eso es porque está cifrada con dos algoritmos, AES-256 y SHA-512; atacar estos cifrados con fuerza bruta puede requerir toda una vida, literalmente hablando.

Aún hay muchas cosas que no se saben de la cartera, y de hecho hay sospechas de que no es la real, y que alguien podría estar 'troleando' a toda la comunidad hacker. Sea como sea, este puede ser el atraco más largo de la historia.