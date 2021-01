Elon Musk bate un nuevo récord con SpaceX: envía 143 satélites en un mismo cohete

El ritmo de lanzamientos de SpaceX parece no tener fin. Si lo de colocar 60 satélites de Starlink, que próximamente ofrecerán cobertura de Internet en España, en cada lanzamiento parecía algo totalmente extraordinario, la compañía liderada por Elon Musk acaba de romper todos los récords: 143 satélites en el mismo viaje.

La misión, denominada Transporter-1, es la primera de una serie de lanzamientos compartidos que se dedicarán a la puesta en órbita de satélites pequeños. Del total de 143 satélites, SpaceX informó que a bordo de la nave se encontraban los primeros 10 de Starlink en colocarse en la órbita polar. Su misión será proporcionar de conexión a Internet a usuarios del servicio en Alaska y otras regiones polares.

Los 133 satélites restantes formaban parte de lanzamientos gestionados por terceros. SpaceX ofrece este servicio a cualquier empresa u organismo público que quiera contratarlo al tiempo que revende los slots disponibles.

Tiene un precio estimado de un millón de dólares por 200 kilogramos de satélite y 5.000 dólares por kilogramo extra. Según SpaceX, "a bordo de este lanzamiento se encontraban 133 satélites comerciales y gubernamentales (incluyendo CubeSats, microsats y vehículos de transfer orbital) y 10 satélites de Starlink".

Esquema de la misión de despliegue de satélites SpaceX Omicrono

La Transporter-1 tenía programado su lanzamiento original el 16 de diciembre del pasado año 2020. El último intento, antes del despegue final ocurrido la pasada noche, fue el día 23 de enero y se aplazó debido al mal tiempo en Cabo Cañaveral, Florida.

Uno de los principales puntos fuertes de SpaceX es la capacidad de reutilización de sus componentes. Y en esta misión no iba a ser menos. El carenado que protegía a los satélites tenía programado un aterrizaje y posterior recogida mientras que la primera etapa del cohete realizó un aterrizaje totalmente controlado en el Of Course I Still Love You, una de las barcazas de la flota de SpaceX para la recuperación de propulsores, en el océano Atlántico.

Esta primera etapa, que ya se encuentra a buen recaudo a bordo del barco, ha realizado un total de cinco viajes. Habiendo entrado en servicio en mayo de 2020, fue la protagonista del primer vuelo de SpaceX a la Estación Espacial Internacional con astronautas de la NASA y de diferentes lanzamientos de satélites para el ejército de Corea del Sur, despliegue de Stalink y un viaje de una cápsula Dragon a la Estación Espacial el pasado diciembre.

El total de 143 satélites enviados por SpaceX rompe el récord anterior que tenía la agencia espacial india habiendo puesto en órbita 104 satélites de una vez. Fue a mediados de febrero de 2017 a bordo del PSLV-XL y se desplegaron 103 nanosatélites (de diferentes países) y el satélite Cartosat-2D.

