El temporizador del iPhone te ha estado 'engañando' todo este tiempo

A pesar de que WhatsApp es la aplicación más descargada y una de las más utilizadas del mundo, también en España, las apps que vienen integradas en los sistemas operativos no se quedan atrás. El reloj, el tiempo, las llamadas, las notas... Todas ellas forman parte del día a día de millones de personas.

La función temporizador, normalmente integrada dentro del reloj, es otra de las más extendidas y utilizadas para tareas tan cotidianas como cocinar o para medir tiempos de estudio o trabajo. Pero ¿y si la aplicación nos ha estado 'engañando' todo este tiempo?

A esta conclusión ha llegado el desarrollador de aplicaciones para iOS Lukas Hermann, que en su trabajo de desarrollar una aplicación de temporizador, se dio cuenta de que el temporizador integrado en los iPhones mostraba un tiempo falso.

"Por definición, una cuenta regresiva muestra cuánto tiempo queda. Entonces, si la cuenta regresiva dice 5 segundos, asumimos que quedan 5 segundos. Pero esa no es toda la verdad", según ha publicado el propio Hermann en su blog.

El temporizador de cuenta atrás del iPhone, según ha descubierto el desarrollador, no muestra estrictamente la hora correcta, sino que agrega 500 ms (medio segundo) al tiempo restante. "Hace esto para que la lectura del tiempo sea más intuitiva para los humanos".

Esto no quiere decir que el temporizador no marque los tiempos exactos. Más bien que adapta un pequeño retardo para que la interpretación humana sea más sencilla. "La alarma final de la cuenta atrás no se ve afectada por esta inexactitud de 500 ms", comenta Hermann.

Justo después de pulsar para que comience la cuenta atrás, el reloj del iPhone marca 5s, en lugar de los 4s (porque realmente quedan menos de 5) que debería. Una manera de que el ojo humano se cerciore de que, efectivamente, la cuenta atrás arrancó en 5 segundos.

La segunda derivada es que muestra 4 segundos antes de que pase un segundo entero. "Luego cuenta los segundos adecuados hasta que llega a 0, lo que, nuevamente, no es un segundo completo", recala Hermann.

Esto último lo demuestra pulsando en "Pausa" justo cuando aparece el 0 en pantalla. "Volverá rápidamente a 1 para mostrarle que, de hecho, todavía queda algo de tiempo en la cuenta regresiva".

Finalmente, el temporizador termina y el altavoz emite el tradicional aviso de alarma siempre y cuando la cuenta atrás real (la que no tiene trucos visuales) alcanza los 0 segundos.

La aplicación de temporizador del iPhone es fiel a la hora de contar los segundos netos. Es un pequeño truco visual para 'tranquilizar' a aquellos que pulsan el botón de comenzar y quieren ver desde donde parte el temporizador. De hecho, cuando hacemos una cuenta atrás 'de cabeza' arrancamos con el número total de segundos que quedan para finalizar.

También tiene que ver con el redondeo que se hace a los segundos. Para los temporizadores tradicionales y si no mostramos los decimales, el 4,9 segundos aparecerá en pantalla como simplemente 4. Otra forma de ver el porqué de la importancia de este pequeño truco hecho por Apple.