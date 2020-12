Estos son los iPhone que se quedan sin WhatsApp en 2021

Estamos a pocas semanas de que este terrible año 2020 acabe, y esto tendrá un efecto colateral en muchos teléfonos ubicados en España: la finalización de su soporte en WhatsApp. En efecto, la aplicación de mensajería instantánea dejará de funcionar en numerosos dispositivos, especialmente en los iPhone.

¿Tienes un iPhone antiguo? Entonces tenemos malas noticias. A partir del año 2021, todos aquellos iPhone que no corran iOS 9 como mínimo quedarán fuera del soporte de WhatsApp y no podrán usar la aplicación.

¿Qué iPhone son estos? Afortunadamente al haber tan pocos modelos respecto a los modelos de Android, podemos dirimir mucho más fácilmente cuántos modelos se quedan fuera. Si esta es una excusa que quieres aprovechar para cambiar de teléfono, tranquilo; vamos a darte algunas recomendaciones de compra.

Adiós a WhatsApp en iPhone

iPhone antiguos. James Lewis Unsplash

Los modelos de iPhone que no recibieron iOS 9 fueron los iPhone 4 hacia atrás. Es decir, que todos los modelos de iPhone 4 y sus predecesores se quedan sin WhatsApp. Eso sí, todos los teléfonos que corren como mínimo iOS 9, los 4S, 5, 5S, 5C, 6 y 6S deben actualizar a iOS 9 o posteriores para poder seguir usando WhatsApp. Si no lo has hecho y tu iPhone es compatible, debes hacerlo ahora mismo.

Especialmente los iPhone 6S y 6S Plus son los últimos junto con el iPhone SE de primera generación en admitir la última versión de sistema operativo de iPhone, iOS 14. Es imperativo que si tienes uno de estos teléfonos actualices a la última versión, no solo para disfrutar de sus ventajas, sino para poder estar más seguro y poder usar WhatsApp.

¿Tu móvil iPhone no corre iOS 9 y no puede usar WhatsApp? Entonces esta es el pretexto perfecto para que cambies de teléfono. Desde OMICRONO te ayudaremos ofreciéndote múltiples opciones para ello.

Cambiar de iPhone

iPhone 12 y 12 Pro Chema Flores Omicrono

Tenemos varias opciones para elegir nuestro iPhone nuevo. La más lógica es optar por un iPhone de nueva generación, ya sea perteneciente a la gama de entrada como el iPhone SE 2020 o a la gama media-alta dentro de la línea de iPhones, como serían el iPhone 11 o el iPhone 12. Por otra parte, si queremos tirarnos a la piscina e ir a lo más alto, tenemos los iPhone 11 Pro e iPhone 12 Pro.

Descartamos los iPhone XS Pro y Pro Max ya que a no ser que los encontremos muy baratos, su coste no merece la pena ya que por un precio similar o inferior podemos optar a iPhone más modernos.

iPhone antiguos: 7, 8, SE...

En el primer caso, en el que no queremos gastar mucho, tenemos varias opciones, como los iPhone 7, 8 y SE. Siempre que encontremos una buena oferta, podemos optar por un iPhone 7 u 8, especialmente los modelos Plus, al menos para no tener una mala experiencia con el dispositivo. En el otro lado, tenemos los iPhone SE de primera y segunda generación.

Los iPhone 7 y 8 suelen rondar los 200 euros de media, dependiendo de en qué sitio los compremos y en qué estado. Los modelos Plus pueden alcanzar los 300 euros, aunque es preferible buscarlos baratos. No recomendamos ir a por el iPhone SE de primera generación a no ser que lo encontremos exageradamente barato; se pueden llegar a ver en algunos mercados por 100 euros, aunque siempre es preferible ir a por el modelo de más capacidad.

iPhone SE Chema Flores Omicrono

Si por el contrario quieres obtener una experiencia mínimamente decente en iPhone pero sin renunciar a sus últimas novedades, la opción más económica es el iPhone SE de segunda generación. A efectos prácticos, este es un iPhone 8 con ligeros cambios, pero con la inclusión de uno de los últimos procesadores de Apple, el A13 Bionic.

En la web de Apple el modelo de 64 GB cuesta 489 euros, y en otros sitios se puede llegar incluso a encontrar por menos de 400 euros. No obstante, tenemos que buscar mucho e investigar en muchas tiendas, lo que nos llevará algo más de tiempo.

iPhone más moderno

iPhone 11. Paolo AC

Pongamos que queremos un iPhone relativamente moderno, con las líneas de diseño que inició el iPhone X. Tenemos varias opciones en este sentido, siendo el iPhone XR la opción más económica. En la web de Apple el precio es de 589 euros, pero no recomendamos en absoluto comprarlo por aquí. En tiendas de segunda mano y en otras webs se puede encontrar rondando los 400 euros o incluso menos, dependiendo del modelo de almacenamiento.

Y es que por los 600 euros que Apple pide en su web por el iPhone XR tenemos el iPhone 11, que hasta hace unos pocos días ha estado moviéndose en estas gamas de precio. Esta es la opción que creemos que es más recomendable, ya que suple algunas carencias del iPhone XR y nos da un dispositivo tremendamente sólido que suplirá las necesidades de todos, especialmente en el apartado de la batería.

Por último, tenemos los modelos Pro. Estos modelos, tanto los 11 Pro como los 12 Pro llegarán fácilmente a los 1000 euros, y en el caso de los 11 Pro, ascenderán fácilmente a los 900. Es recomendable que, dado el gasto de dinero que suponen estos modelos, vayamos a por el más moderno, los iPhone 12 Pro, cuyo precio base es de 1.159 euros y conseguiremos conectividad 5G.