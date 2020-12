El Samsung Galaxy S21 llegaría en enero y seguiría los pasos del iPhone

El año 2020 está a punto de acabar, y aunque países como España siguen tremendamente afectados por el coronavirus, la rueda tecnológica tiene que girar. Por ello, se esperan grandes lanzamientos para 2021, y uno de ellos incluye como no a los rumoreados Samsung Galaxy S21, la próxima gama de dispositivos tope de línea de la marca coreana.

La tienda de Samsung India ha empezado a aceptar pedidos anticipados para los Samsung Galaxy S21, S21+ y S21 Ultra, lo que confirma la nomenclatura de la gama. Pero con esta reserva la tienda da la fecha exacta de lanzamiento de estos dispositivos: 14 de enero.

Si se paga el importe de la reserva, el usuario podrá escoger su modelo S21 después de que se presenten los teléfonos. No es para menos; recordemos que son 3 modelos y que, además, aún ni existen.

Los Galaxy S21 llegan en enero

Galaxy S21 Ultra. @OnLeaks Omicrono

Según podemos leer en Android Authority, la mayor tienda de Samsung en la India ya está admitiendo estas reservas, dejando claro que la fecha de presentación sería el día 14 de enero. La tienda en cuestión, la Samsung Opera House de Bengaluru, habría sido la primera en confirmar de manera prácticamente oficial la nueva línea de teléfonos coreana.

Android Authority habría podido contactar con ejecutivos de la tienda, confirmando la fecha y su disponibilidad, ya que estarían listos para su compra la semana posterior al evento de presentación. Depositando 2000 rupias (unos 22 euros al cambio) la tienda nos avisará de que podremos comprar un teléfono lo más pronto posible, y el modelo quedaría a nuestra elección.

Este rumor al menos confirmaría que la presentación oficial por parte de Samsung está cerca, y que además habrá 3 modelos como pasó el año pasado. No se sabe mucho más acerca del diseño, más allá de las filtraciones.

No traerá cargador en la caja

Cargador de Samsung. Samsung Omicrono

Si bien esto no está confirmado, hay numerosos rumores de que Samsung seguiría los pasos de Apple y no incluiría el cargador en la caja de los Galaxy S21. Una declaración de la agencia regulatoria de Brasil, ANATEL, revela que los S21 no traerán dicho cargador. No es algo confirmado, pero la noticia se ha cubierto en multitud de medios locales de Corea, y el motivo sería exactamente el mismo que impulsó a Apple a tomar la polémica decisión: producir menos plástico y reducir el desperdicio de basura tecnológica.

Los rumores apuntan a que otros factores se deberían a las tecnologías 5G, que son bastante caras así como las pantallas de alta tasa de refresco. Recordemos que otras personalidades del sector han apoyado la decisión de Apple, como el CEO de Anker, que explicó que al año se generaban con estos cargadores alrededor de 300.000 toneladas de residuos electrónicos.

Un movimiento que, de realizarse, sería bastante desafortunado ya que Samsung recientemente ha lanzado anuncios en los que se burlaban de la decisión de Apple de quitar el cargador. Uno de sus anuncios rezaba lo siguiente: "Tu Galaxy te da todo lo que estás buscando. Desde lo más básico como el cargador hasta la mejor cámara, batería, desempeño, memoria e incluso una pantalla de 120 Hz".