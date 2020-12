La IA de Google ahora es capaz de aprender reglas por si sola, y servirá para mejorar YouTube

Dependiendo de dónde vivas en España, puede que no puedas disfrutar de los vídeos de YouTube en su máximo explendor; los vídeos en alta resolución y 4K pueden llegar a ocupar gigabytes de datos, incluso con las mejores tecnologías de compresión como VP9.

Puede que la clave para reducir el consumo de datos de los vídeos estén en una nueva Inteligencia Artificial, y lo más curioso es que inicialmente, ni siquiera estaba diseñada para ello.

De hecho, MuZero, la nueva IA desarrollada por DeepMind (que fue comprada por Google y ahora forma parte de Alphabet) es capaz de hacer cualquier cosa sin estar diseñada para ello.

Nueva IA de Google

En concreto, el gran avance que han conseguido en DeepMind ha sido crear una IA capaz de aprender reglas por si sola, y aún así ser mucho mejor que las alternativas o incluso que los seres humanos.

No es de extrañar que DeepMind haya creado una IA capaz de vencer a humanos. Al fin y al cabo, su salto a la fama fue con AlphaGo, un sistema que venció a los mejores maestro del Go, conocido como el 'ajedrez chino', hasta el punto de que uno de ellos anunció su retirada como resultado.

Pero AlphaGo fue diseñada justo para eso (para ganar en el Go, no para provocar retiradas); las reglas del juego fueron escritas en su código y aprendió a jugar durante innumerables iteraciones de su red neuronal.

Pero eso también significa que AlphaGo sólo es buena jugando al Go; sí, DeepMind creó otras IA especializadas en otros juegos, como Starcraft II, pero la base era la misma.

Aprende cualquier juego

MuZero es diferente. Es capaz de aprender las reglas del juego por si sola, algo que la asemeja incluso más a los seres humanos y a su capacidad de adaptación.

MuZero funciona gracias a una combinación de un árbol binario de búsqueda (una estructura de datos que permite encontrar información perteneciente a una clase o 'subarbol') y un modelo de aprendizaje, las dos técnicas más comunes en el desarrollo de IA.

El gran problema de depender de un modelo de aprendizaje es que los resultados son mejores cuanto más preciso sea ese modelo; y por lo tanto, es peor cuanto más complejo sea (por ejemplo, si tiene que aprender figuras a partir de una imagen). Para solucionarlo, MuZero sólo modela las partes que considera importantes para el proceso de decisión.

Por ejemplo, si se enfrenta a un tablero de Go, MuZero crea una representación que va actualizando en cada iteración dependiendo de las acciones que realiza; el modelo predice la acción (como el movimiento), el valor de la función (si va a ganar) y la recompensa inmediata (ganar un punto). De esta manera, MuZero inventa sus propias reglas, que al final de todas las iteraciones coinciden con las reales.

Esto le permite no solo obtener un rendimiento similar en ajedrez, Go y shogi, sino también jugar a videojuegos clásicos de Atari con éxito. Pero sus creadores no solo quieren 'machacar' a los jugadores; explican que una utilidad de esta IA sería crear un nuevo algoritmo de compresión de vídeos, que sería más eficiente.

Al no tener las limitaciones que los humanos tienen, la IA ha resultado ser bastante buena a la hora de comprimir vídeos sin pérdida de calidad; y aunque DeepMind no lo ha confirmado, es de esperar que Google y sus servicios, como YouTube, se beneficien de ello.