Maestro del Go se retira del deporte humillado por una IA

Aunque parezca raro, existen competiciones profesionales de montones de juegos y no siempre cibernéticos. El famoso juego chino Go tiene un amplio espectro competitivo que reúne algunos de los mejores talentos del mundo en el género. Hoy ha perdido a una de sus mejores mentes: el maestro del Go Lee Se-dol.

Este grandioso jugador se ha retirado de este deporte después de una serie de amargas derrotas contra el software de Inteligencia Artificial AlphaGo. Este software ha sido desarrollado por la empresa hermana de Google Deepmind.

Lee Se-dol se enfrentó a la IA en una serie de 5 partidas. En 4 de ellas Se-dol perdió, pero en la última finalmente ganó, postulándose como el primer humano que ha sido capaz de derrotar a este software. Sin embargo, estos hechos han motivado su retirada de este deporte.

Un maestro del Go se retira: "hay una entidad que no puede ser derrotada"

El argumento principal de Se-dol es que la IA no puede ser derrotada, oración que ha llegado a repetir hasta en 18 ocasiones a la agencia de noticias Yonhap de Corea del Sur. El que fue el campeón mundial de Go se ha retirado del deporte a los 36 años alegando que no estaba en la cima. "No estoy en la cima incluso si me convierto en el número uno".



La derrota de Se-dol a manos de este software ha sido considerado un hecho histórico por parte de la comunidad afín al campo de la IA. No es para menos; Se-dol se considera uno de los mejores jugadores no solo en el espectro competitivo actual, sino de la era moderna. El software de AlphaGo, desarrollado por Deepmind (empresa propiedad de la matriz de Google, Alphabet) derrotó a Se-dol hasta en 4 ocasiones.

Demis Hassabis, director ejecutivo y cofundador de Deepmind, ha declarado lo siguiente: "En nombre de todo el equipo de AlphaGo en DeepMind, me gustaría felicitar a Lee Se-dol por su legendaria década en la cima del juego, y desearle lo mejor para el futuro. Durante los partidos de AlphaGo, demostró un verdadero espíritu guerrero y nos mantuvo en los bordes de nuestros asientos hasta el final".

Desde Deepmind esperan que AlphaGo sea útil para tareas "similares" que puedan aplicarse a "otros problemas estructurados, como el plegamiento de proteínas, la reducción del consumo de energía o la búsqueda de nuevos materiales revolucionarios".

Aunque Se-dol se haya retirado del Go, el ya ex-jugador se enfrentará a otra IA en diciembre. Concretamente, contra HanDol, un programa desarrollado por NHN Entertainment Corp de Corea del Sur. Este programa ya ha derrotado a los cinco mejores jugadores de Go del país.

Se-dol no es optimista al respecto. Se le dará una ventaja previa al jugador para ver si, incluso con esas condiciones, la IA es capaz de vencerle. "Incluso con una ventaja de dos piedras, siento que voy a perder la primera partida contra HanDol. En estos días, no sigo las noticias de Go. Me gustaría jugar cómodamente contra HanDol debido a mi retiro, pero daré lo mejor de mí".