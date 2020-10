El ejército de los EEUU está poniendo gafas de realidad aumentada a perros

Perro militar con gafas de realidad aumentada US Army Omicrono

La US Army, el ejército terrestre de los EEUU, ha anunciado un experimento consistente en poner gafas de realidad aumentada a perros militares para el control a distancia y mejorar la seguridad de los soldados. Sería similar a las gafas de realidad aumentada de Facebook y otros fabricantes.

Al igual que otros ejércitos, la US Army usa perros militares por su agudo sentido del olfato; especialmente para la detección de explosivos como bombas trampa. Estos perros siempre están acompañados en el campo de batalla por un entrenador que les da órdenes.

El mando militar pretende reducir el uso de estos soldados especializados, o incluso hacer que sean innecesarios, con nuevas tecnologías para controlar a los perros a distancia; por el momento, han iniciado experimentos con realidad aumentada.

Realidad aumentada para perros

A diferencia de la realidad virtual, que crea un "mundo virtual" en el que disfrutar y crear nuevas experiencias, la realidad aumentada se basa en el "mundo real"; aplicando gráficos tridimensionales sobre la imagen capturada por un dispositivo, por ejemplo, se puede añadir información sobre el sitio en el que estamos, los objetos que vamos a coger, o incluso ejecutar videojuegos basados en nuestro entorno como nuestra habitación. Compañías como Apple incluso la usan para meter sorpresas en sus páginas web.

La realidad aumentada tiene mucho potencial en gafas especializadas, que superponen información para el usuario. El dispositivo desarrollado por Command Sight, una empresa de Seatle, pretende aprovechar esta tecnología para crear gafas de realidad aumentada para perros.

La idea es sencilla; en las gafas se muestran órdenes para el canino, como la dirección en la que debe andar o reaccionar ante un indicador visual. A diferencia de la realidad aumentada para humanos, el perro no interactúa con esta experiencia, sólo debe seguir las órdenes como fue entrenado; sus creadores esperan que se convierta en una "herramienta crítica" para facilitar la comunicación con perros militares.

Perros militares

La gran ventaja de este sistema es que permite dar órdenes a distancia, sin necesidad de que un soldado esté permanentemente con el perro; eso da más libertad al animal para meterse en huecos y saltar obstáculos que el soldado no puede.

Además, eso minimiza el peligro para el soldado humano, que no se convierte en un objetivo fácil para un posible enemigo; y aunque la nota de prensa del US Army no lo dice, presumiblemente también estará a salvo en caso de que el perro active una bomba sin querer.

Por el momento, el proyecto ya tiene un prototipo funcional, aunque sigue requiriendo de una correa para el perro ya que funciona con cables; pero una próxima versión será completamente inalámbrica.