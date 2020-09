Facebook crea unas gafas de realidad aumentada y lanzará unas con marca Ray-Ban

Facebook ha celebrado hoy el Facebook Connect, que antes era conocido como Oculus Connect al estar centrado en realidad virtual; el nombre no se ha cambiado sólo porque Facebook tenga más importancia en la plataforma de Oculus, también por los desarrollos en realidad aumentada.

Para destacar la importancia que estas nuevas tecnologías tienen para el futuro de la compañía, el mismísimo Mark Zuckerberg apareció en una conferencia virtual para adelantar los anuncios de hoy.

Y entre estos, además del nuevo Oculus Quest 2, Zuckerberg habló de nuevos desarrollos en realidad aumentada.

Gafas de realidad aumentada de Facebook

A diferencia de la realidad virtual, la realidad aumentada se basa en la "vida real", colocando objetos tridimensionales en nuestro mundo para mejorarlo. Un buen ejemplo es la realidad aumentada que se puede conseguir con un móvil como el iPhone, usando su cámara para capturar pokémon.

Facebook está invirtiendo mucho en realidad aumentada, y lo hará dando el salto directamente con unas gafas con esta tecnología integrada. Aunque Zuckerberg no ha podido enseñar ningún dispositivo, la apuesta parece clara.

Alianza con Ray-Ban

Para este primer intento, Facebook ha anunciado una alianza con Ray-Ban, la popular marca de gafas y moda para crear unas gafas de realidad aumentada con estilo.

Aunque no serán las primeras gafas de realidad aumentada, ni mucho menos, la verdad es que los primeros intentos no eran precisamente bonitos, como las Google Glasses. Eso no ayudó a su adopción, ya que parecían más un dispositivo de espionaje tecnológico que un accesorio. Por eso la idea de Facebook es adoptar un diseño atractivo y funcional.

Gafas de realidad aumentada de Facebook Facebook Omicrono

Para llegar a eso, Facebook ya ha creado unas gafas de realidad aumentada propias, pero ha sido muy clara en afirmar que no estarán a la venta; son sólo un prototipo con el que los ingenieros de la compañía están probando nuevas funciones.

Es por eso que el diseño de las gafas no nos dice mucho, pero es más importante lo que es posible con ellas. Facebook ha mostrado conceptos que muestran información en las gafas sobre los sitios que visitamos o las acciones que realizamos.

Gafas de realidad aumentada de Facebook Facebook Omicrono

Por ejemplo, estas gafas son capaces de saber si nos vamos de casa sin llevarnos las llaves, mostrando un indicador de su posición. También es posible encontrar nuevos sitios sin necesidad de sacar el móvil; las gafas nos muestran cómo llegar a donde queremos.

Facebook es consciente de que estas pruebas serán polémicas por lo que pueden suponer para la privacidad; por eso, estos prototipos censuran automáticamente las caras de las personas que graban, y los empleados que lleven las gafas tendrán camisetas que lo indican. Por el momento, estos empleados usarán las gafas en las instalaciones de Facebook.