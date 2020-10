Viajar en Cercanías sin tener que comprar el billete: así funciona el nuevo sistema

Después de un periodo de pruebas satisfactorio en Málaga, Renfe ha anunciado que toda la red de Cercanías disfrutará del sistema Cronos, que permite el pago del trayecto directamente con la tarjeta bancaria, sin necesidad de billete.

La facilidad de uso del transporte público da así un paso más, ya que no será necesario el contacto con vendedores en la taquilla o con máquinas de billetes; lo único que será necesario será una tarjeta contactless, como las que la mayoría de entidades bancarias ya ofrecen a sus clientes.

El sistema agiliza el proceso de pago, con el objetivo de evitar colas y que los viajeros sólo tengan que ir directamente al torno de entrada.

Viajar en Cercanías sin billete

El sistema implantado por Renfe se llama Cronos, y lleva en funcionamiento en la red de núcleo de Cercanías de Málaga desde el 27 de julio. Ahora el presidente de Renfe, Isaías Táboas, ha anunciado que también se extenderá al resto de la red hasta llegar a todo el territorio español.

Cronos funciona usando la tarjeta bancaria como identificador del viajero, sustituyendo al billete que normalmente sirve como justificante de que el cliente ha pagado por el viaje.

Funciona de manera sencilla. Al entrar en la estación, sólo tenemos que pasar la tarjeta de tipo contactless (sin contacto) por el torno o canceladora, que entonces se abrirá para permitirnos pasar al andén como si hubiésemos pasado el billete.

Un usuario paga el trayecto de Cercanías de Renfe con una tarjeta bancaria Renfe Omicrono

Al llegar a nuestro destino, tenemos que pasar la misma tarjeta bancaria que hemos usado antes en los tornos, que entonces se abrirán y nos permitirán salir de la estación.

El sistema de la estación de destino reconoce automáticamente que la tarjeta fue usada en la estación de origen, y automáticamente cobrará la cantidad justa del trayecto que hemos realizado a la tarjeta.

Un detalle curioso es que podemos usar la misma tarjeta para varias personas, siempre y cuando tengan el mismo origen y destino. Sin embargo, este sistema está limitado a billetes sencillos.

Para toda Cercanías

El sistema implica que Renfe tendrá que adaptar todas las estaciones de Cercanías con nuevos lectores EMV contactless, que permitan leer las tarjetas de los usuarios cuando las pasen por el torno.

Sistema Cronos de Renfe

Funcionarán tanto las tarjetas de débito como las de crédito, de Europay, MasterCard y Visa, pero es imprescindible que sean contactless. Sin embargo, el billete no desaparecerá; en caso de que no tengamos una tarjeta compatible o no queramos usar el sistema, siempre podremos comprar un billete en la taquilla o en las máquinas de autoventa.

Este proceso forma parte de la modernización de Renfe, que hemos visto reflejada en la nueva web de Renfe. Las estaciones de Cercanías también han recibido Wifi gratis en los últimos años.