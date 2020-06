Rusos crean un coche con patas, y el resultado da miedo

La idea de usar un coche con patas es la típica que podría tener un niño pequeño, una ingenuidad que no es posible hacer realidad; ¿o sí?

¿Qué pasa cuando te haces mayor pero no pierdes esa ingenuidad? Mejor aún, ¿qué pasa cuando tienes acceso a algo de hierro y muchos coches viejos de la era comunista? El canal Garage 54, eso es lo que pasa.

Ya hemos hablado anteriormente de este canal en OMICRONO, y nunca para algo normal. Como aquella vez que intentaron cambiar la batería del coche por pilas comunes; o cuando crearon ruedas huecas a partir de cadenas, por ejemplo. Digamos que tienen experiencia en locuras.

Un coche con patas

El último proyecto en el que Garage 54 se ha involucrado implica modificar un viejo coche de la marca Lada (cómo no), para cambiar las ruedas traseras por patas; en otras palabras, comprobar si sería mejor y más conveniente dejar atrás la tecnología que sacó a la humanidad de los oscuros tiempos de la prehistoria: la rueda.

Los youtubers modificaron un viejo Lada para ponerle patas Garage 54 Omicrono

Por si tenías alguna duda, no, las patas no pueden sustituir a las ruedas; pero eso no significa que este proyecto sea una pérdida de tiempo, ni que sea una estupidez. De hecho, las modificaciones al coche son mínimas, y por lo tanto el gran desafío era conseguir que las patas unidas al eje trasero pudiesen al menos avanzar.

Para ello, Garage 54 se asoció con otro canal rusop, Workroom Siberia, que realmente es el que hizo el trabajo.

Más complicado de lo que parece

Para diseñar el mecanismo que hace posible mover las patas, hizo falta usar diseño asistido por ordenador, aplicando cambios en el diseño y comprobando cómo afectaba al rendimiento dependiendo del par motor aplicado.

El resultado final es un diseño que parece complejo a simple vista, y que precisó hacer una importante modificación al chasis del coche; pero por lo demás, las patas están conectadas al eje trasero y es este el que da vueltas al artilugio para que las patas se muevan.

El coche con patas creado por youtubers rusos

No es perfecto, como demuestran los extraños movimientos que hace el coche al avanzar. Eso, por no decir nada de que las patas suben la altura del coche, por lo que el conductor siempre está mirando el suelo.

Proceso de fabricación del coche con patas

De hecho, por momentos parece que estamos viendo un vehículo alienígena, como si nos hubiesen invadido y estuviesen buscando humanos que aniquilar. Sea como sea, es un proyecto increíble que parece mezclar lo orgánico con lo inorgánico.