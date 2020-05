Cómo un conductor consiguió atrapar al ladrón de su Tesla dentro del coche

Los Tesla tienen algunas de las mejores funciones contra los robos del mercado, como el Sentinel Mode, o 'modo centinela', en el que el coche es capaz de detectar posibles ladrones o vándalos y grabarles.

Gracias a esta funcionalidad, hemos visto casos de ladrones que fueron pillados in fraganti por las cámaras del Tesla, que normalmente se utilizan para detectar otros coches y señales de tráfico cuando conducimos con el Autopilot activo.

Claro, que estas cámaras sólo se activan si hemos dejado aparcado el coche, y sirven más como un aviso a posibles criminales que otra cosa; la pantalla muestra un mensaje que advierte que están siendo grabados. Pero, ¿qué pasa si el robo que estamos sufriendo es algo más violento, como que nos intenten sacar de nuestro propio coche?

Ladrón atrapado en el coche

Es lo que le ocurrió a un conductor de Barstow, California, el pasado 8 de mayo. Mientras estaba en su Tesla Model 3, un hombre apareció y le abrió la puerta del conductor; a base de gritos y amenazas, el atracador consiguió que el conductor saliese del coche.

El plan del criminal era evidente, salir disparado con el coche ya arrancado sin que el conductor pudiese hacer nada; pero en vez de eso, quedó atrapado dentro del coche, sin posibilidad de conducirlo ni de salir por la misma puerta por la que entró.

Cuando la policía llegó a la escena, se encontraron al atracador dentro del coche, resignado pero sufriendo los efectos del abuso de drogas. Ya sea por ignorancia, o por el efecto de las drogas, el atracador no se había dado cuenta de que estaba robando un Tesla, que tienen un as en la manga contra los atracadores: la app oficial.

La app de Tesla evita un robo

Y es que el propietario del coche se había acordado al instante de que podía usar la app para apagar el coche a distancia, sin necesidad de estar en el interior. El motor no es la única función que podemos activar o desactivar desde la app, que ofrece un gran control del vehículo a distancia; incluso podemos entrar en el coche sin llave gracias a la app.

Aprovechándose del estado del delincuente, el propietario fue rápido en usar el móvil para apagar el motor del coche y bloquear las puertas. Sin embargo, también hay que decir que tuvo mucha suerte de que el ladrón no supiese abrir las puertas del Model 3.

Algunos conductores de Tesla cambian el botón de la puerta QueenCityCrafts716 | Etsy Omicrono

Para abrir las puertas del Model 3 es necesario pulsar un botón, ya que el cierre es electrónico; pero la posición del botón no es del todo evidente para alguien que no se ha montado nunca en un Tesla, o no ha visto imágenes de su interior. De hecho, una modificación muy popular para los Tesla es cambiar el botón de apertura por otro de un color más obvio, como blanco, para que no se 'camufle' con el resto de la puerta.

Al menos, que sea difícil encontrar el botón jugó a favor del propietario en esta ocasión.