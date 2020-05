¿Un Model 3 low cost? Tesla tendrá pronto una batería barata y de gran autonomía

Tesla podría revolucionar (otra vez) el mercado de los coches eléctricos. Pero no lanzando un modelo, sino una batería. Según informa Reuters, Tesla estaría desarrollando una batería de larga duración y bajo coste para el mercado chino. Esta podría estar lista para finales de este año o principios del mismo.

La batería ha sido denominada como una batería de un 'millón de millas', pero no porque pueda darnos esa cantidad absurda de distancia. La nomenclatura claramente coloquial indica que esta batería podrá cargarse y descargarse multitud de veces, y que aportará una gran autonomía.

Se estaría desarrollando conjuntamente con el gigante chino de baterías Contemporary Amperex Technology Co. y parte de la misma ha sido diseñada por expertos reclutados por el propio Elon Musk. ¿Podríamos ver un Tesla Model 3 'low cost'?

Barata y potente

Elon Musk frente a la imagen de un coche Tesla. Aly Song Thomson Reuters

Se espera que esta batería reduzca el costo por kilovatio a menos de 100 dólares. Se cree que esta marca permitiría a Tesla y a otros fabricantes vender coches eléctricos a los mismos precios que los de gasolina, lo que los haría tremendamente accesibles. General Motors también está intentando alcanzar esa marca en su trabajo con el fabricante de baterías LG Chem.

Según la propia Reuters, Musk habría contratado a expertos en el tema y Tesla ha estado comprando compañías que podrían ayudar al avance de la misma, como Maxwell Technologies o Redwood Materials, una empresa de reciclaje de bateráis que estaría "afiliada" a la firma de Elon Musk.

Musk no ha dejado de crear 'hype' alrededor de esta batería, ya que espera lanzarla en un llamado 'Día de la batería' para los inversores. De hecho el propio Musk ha asegurado a estos inversores y analistas que esta información les dejaría "boquiabierto. Me deja boquiabierto". El evento estaba planeado en abril, pero la pandemia del COVID-19 ha retrasado sus planes.

Estas baterías tendrán innovaciones como soluciones bajas en cobalto o sin cobalto, y se reducirá drásticamente el uso de aditivos químicos. Se usarán materiales que reducirán el estrés interno y permitirán que las baterías almacenen más energía durante períodos largos.

Supercharger de Tesla.

Tesla también estaría interesada en implementar nuevos procesos de fabricación de baterías altamente automatizados y de alta velocidad. Su función sería reducir los costos de mano de obras y aumentar la producción de forma masiva. También se usará una forma más simple y menos costosa de almacenar las celdas de las baterías, que permitirá reducir el peso y en consecuencia el peso de la batería.

¿Un Tesla chino y 'low cost'?

Estos informes apuntan a que Tesla llevaría dicha tecnología primero a China, dada la importancia de la nación en lo que se refiere a coches eléctricos. Es el líder en ventas, y alberga una buena parte de la cadena de suministros de vehículos eléctricos, por lo que a Elon Musk le interesa "mimar" este mercado.

Otros motivos que justifica el interés de Musk por este mercado es que recientemente Tesla abrió una Gigafactory en Shangai, lo que aumentaría su expansión en el mercado asiático sobremanera.

Dado que en dicho mercado los coches eléctricos están mucho más estandarizados, no sería raro ver en un futuro un Tesla Model 3 'low cost', que tuviera una gran autonomía y que no tuviera un coste prohitivo que lo reservara a un nicho de consumidores de lujo. Este vehículo no solo suscitaría las miradas de los inversores y consumidores chinos, sino del mundo entero, por lo que podría ser una jugada vital para Tesla y para Elon Musk.