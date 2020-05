El Tesla más especial del mundo: llevará a los primeros astronautas de SpaceX

SpaceX y la NASA harán historia el próximo 27 de mayo, cuando la cápsula Crew Dragon será lanzada por primera vez con personas en su interior. Será la primera vez que la NASA depende de una empresa privada estadounidense para enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional.

Como ocurre con cualquier proyecto en el que Elon Musk está involucrado, las expectativas están altas hasta en el más mínimo detalle. Por ejemplo, desde el principio Musk prometió que los astronautas viajarían en uno de los coches de Tesla, una de las empresas 'hermanas' de SpaceX.

Dicho y hecho, ahora la NASA ha presentado el Tesla Model X que los astronautas Bob Behken y Doug Hurley usarán para viajar entre el chequeo en el Centro Espacial Kennedy y la plataforma de lanzamiento.

El Tesla Model X que llevará a los astronautas

De hecho, los astronautas ya han conducido este coche, como parte del entrenamiento que han tenido que pasar para adaptarse a las peculiaridades de esta misión. Que sea la primera misión con astronautas de SpaceX implica que hay muchas cosas nuevas, como la propia cápsula Crew Dragon en la que viajarán.

El viaje de este Model X será corto, pero visto por todo el planeta NASA Omicrono

Como el lanzamiento será retransmitido para todo el mundo, esta será una oportunidad de oro para Tesla; puede que Elon Musk presuma de no usar marketing tradicional con Tesla, pero eso no significa que no realicen campañas promocionales como esta.

El Model X no ha recibido cambios, aparte de los logotipos NASA Omicrono

El vehículo elegido es el Tesla Model X, el SUV de lujo dirigido a conductores que requieran más espacio y un coche más práctico que el Model S. Por lo tanto, no será el nuevo Model Y, lanzado este mismo año y que también es un SUV. Al ser más caro y con más detalles lujosos, el Model X es mejor para la imagen de marca de Tesla; además, las puertas 'de gaviota' no solo son más espectaculares, sino que ayudarán a los astronautas a entrar y salir más fácilmente.

SpaceX recupera el logo clásico de la NASA NASA Omicrono

El coche no ha sido modificado, así que en todos los aspectos es idéntico al que podemos comprar. La única diferencia la tenemos en la decoración con los logos de la NASA; y hablamos en plural porque no solo se incluye el logotipo oficial en las puertas, sino también el clásico logo 'de gusano', que la agencia espacial usó hace décadas y que SpaceX ha decidido recuperar por la nostalgia.