Alemania quiere un "derecho al teletrabajo", gracias a las nuevas tecnologías

Hubertus Heil, ministro de Trabajo de Alemania, ha declarado su intención de crear una nueva ley que ampare un nuevo "derecho al teletrabajo", para que los trabajadores puedan elegir trabajar desde casa usando las nuevas tecnologías si es posible.

Es cierto que la crisis del COVID-19 ha cambiado completamente nuestras vidas, pero no tiene porqué ser necesariamente a peor. Por ejemplo, mucha gente está descubriendo que el teletrabajo le gusta más de lo que pensaba.

La posibilidad de trabajar desde casa siempre ha estado presente, así como la tecnología disponible para los profesionales; pero pocas veces se ha fomentado, siendo considerada una alternativa inferior al "trabajo real" presencial. El coronavirus ha cambiado las cosas, obligando a muchas empresas a adoptar el teletrabajo como única opción para seguir funcionando, y cuentan los días para que todo vuelva a la normalidad.

Llega el derecho al teletrabajo

Pero, ¿y si esa "normalidad" ha cambiado post-COVID-19? ¿Y si hemos descubierto, por las malas, que realmente no hacía falta ir a la oficina todos los días? ¿Y si la eficiencia no cambia gracias al uso de herramientas como Slack, Microsoft Teams o Zoom?

Alemania ya se está planteando que muchos negocios y trabajadores podrían no querer volver a como estaban las cosas antes; de ahí que Hubertus Heil haya anunciado este domingo en el periódico Bild am Sonntag que su equipo ya está trabajando en una nueva legislación sobre el teletrabajo.

El ministro de Trabajo alemán, Hubertus Heil, en una conferencia sobre el COVID-19 POOL Thomson Reuters

El objetivo es que, una vez que todo esto termine, quien quiera seguir teletrabajando pueda seguir haciéndolo; por lo tanto, este sería una especie de "derecho al teletrabajo", ya que implicaría que estos trabajadores no deberían sufrir consecuencias por elegir la manera en la que cumplen sus funciones en la empresa.

Heil ha elogiado cómo los trabajadores alemanes se han pasado al teletrabajo durante esta crisis (un 25% según estimaciones), y cómo han revelado todo lo que es posible hacer desde casa, definiéndolo como "un verdadero logro", según Reuters.

Apps e Internet, las claves del teletrabajo

Apps como Zoom o Microsoft Teams han sido descargadas millones de veces, y ya son parte del día a día de muchas empresas y trabajadores. Puede tener sentido continuar este método de trabajo si funciona, pero los desafíos técnicos serán grandes. Será importante que los trabajadores que están en casa tengan el mismo peso y cumplan su función de la misma manera que los presenciales, y para ello puede ser necesario desarrollar nuevas tecnologías.

Apps como Microsoft Teams permiten el teletrabajo

La propuesta de Heil, miembro del partido Social Demócrata que forma parte de la coalición de gobierno con el CDU de Angela Merkel, no ha sido bien recibida por la asociación de empresarios alemanes, que ha respondido que justo lo que no necesita la economía en estos momentos son "más reglas". Pese a eso, los empresarios no rechazan la idea de fomentar el teletrabajo, pero reiteran que se debe usar sólo cuando "tenga sentido".

Por contra, Los Verdes han apoyado la medida, pero han recordado que no servirá de nada si la tecnología, como por ejemplo la velocidad de Internet, no está a la altura; por eso ha apremiado al gobierno que garantice el Internet de alta velocidad para los alemanes.

Por el momento no está claro en qué consistirá la nueva legislación, por lo que esta discusión puede ser algo prematura; el texto no se espera hasta finales de este mismo año.