Cómo hacerse youtuber: consejos para iniciarse durante la cuarentena

Desde el pasado día 14 de marzo, los ciudadanos de España mantienen una cuarentena preventiva para tratar de frenar el brote de coronavirus que está expandiéndose con tanta rapidez por el territorio español.

Estar tantos días sin salir de casa puede resultar frustrante para muchas personas, por lo que lo mejor es intentar estar entretenidos el máximo tiempo posible. Por esa razón, en OMICRONO ya os hemos hablado de algunas apps para hacer deporte y de los mejores juegos de móvil.

No obstante, la cuarentena también puede ser el momento perfecto para iniciarnos en otro mundillo: el de los youtubers. ¿Quieres saber cómo hacerse youtuber? Te damos algunos consejos fundamentales.

Temática y creación del canal

Antes de ponernos manos a la obra tenemos que delimitar la temática concreta sobre la que tratarán nuestros vídeos. Como es lógico, podrás hacer lo que te apetezca, pero es cierto que los canales que suelen tener más éxito son aquellos que habitualmente hablan sobre un mismo tema (moda, tecnología, videojuegos, etcétera). Cuanto más concretemos, mejor.

Canal de YouTube de El Androide Libre.

Una vez hayamos decidido la temática, lo siguiente es crear nuestro canal de YouTube. Lo ideal es que el nombre del canal esté relacionado con la temática, sea fácil de recordar y no se parezca a otros canales ya existentes.

Cuando estés seguro del nombre, debes hacer clic aquí, pinchar en iniciar sesión, después en "Más opciones" y luego en "Crear cuenta". Pero, calma, aún te queda mucho por hacer, pues tendrás que personalizar el canal con una imagen de perfil, una descripción, una cabecera, etcétera.

El equipo fundamental

Convertirse en youtuber implica un gasto casi obligatorio en lo que a dispositivos se refiere, aunque no demasiado alto. No hemos de olvidar que muchos potenciales seguidores pueden salir huyendo de nuestros vídeos en apenas unos segundos si éstos tienen una calidad de imagen de la década pasada o un sonido horrendo.

Para tratar este tema hemos hablado con Fernando Álvarez del Vayo, youtuber en el canal de El Androide Libre y en FAQs Android, el primero tiene algo más de 170.000 suscriptores, mientras que el segundo ya alcanza los 199.000. Del Vayo nos explica que, para empezar, bastaría con un teléfono móvil con buena cámara, aunque habría que acompañarlo con un trípode y un micrófono externo.

Vídeo del canal de El Androide Libre

El día que queramos dar un paso más allá y ofrecer un contenido un poco más profesional, sí que habría que pasar a cámaras dedicadas. Hay una gran variedad, ya sea por gustos o por precios. Para dar ese salto de calidad valdría cualquier réflex que tenga, como mínimo, objetivos intercambiables, pantalla abatible, autoenfoque y detección de rostro, sobre todo si vamos a grabar sin ayuda de nadie.

Huawei Mate 30 Pro. Alex Branco

Como ha comentado Del Vayo, el trípode es indispensable para poder apoyar la cámara y así conseguir una imagen fija y estable, ya optemos por una réflex o por usar el móvil. Si es uno con altura regulable, mejor. Asimismo, aunque la cámara o el smartphone ya tenga un micrófono interno, lo aconsejable es utilizar un micrófono externo o una grabadora externa que nos permita ofrecer un audio de calidad.

Del Vayo asegura que para él es "más importante incluso tener una buena iluminación que tener una réflex", por lo que recomienda adquirir un parasol o un difusor. También recalca la importancia de la decoración en los vídeos, usando luces LED para dar un toque diferente, además de accesorios asequibles para cualquiera como plantas del Ikea o los populares muñecos cabezones de Funko.

Edición de vídeo

Pese a tener grabado el vídeo en cuestión, todavía queda un largo camino por delante. Muchos ni siquiera son conscientes cuando son espectadores en YouTube, pero en la mayoría de los casos la edición de vídeo lleva bastante más tiempo que grabarlo.

En Internet hay una gran variedad de programas para editar vídeo, ya sean gratuitos o de pago. Desde el Windows Movie Maker hasta Adobe Premiere y pasando por Avid, DaVinci Resolve 16 o Final Cut (exclusivo de MacBook).

Interfaz de Adobe Premiere Pro.

Un aspecto con el que hay que tener extremo cuidado a la hora de editar es el sonido, pues si utilizamos música con derechos de autor, lo más probable es que YouTube nos borre el vídeo e incluso podría eliminarnos el canal. Si navegas un poco por la red encontrarás una gran cantidad de webs con canciones sin copyright.

No obstante, Del Vayo aconseja no usar ninguna canción o, directamente, comprar los derechos, pues ha visto cómo han desaparecido multitud de canales por "infracciones que realmente no lo eran". Otra opción es echar mano de la biblioteca de canciones ofrecida por YouTube cuando subamos un vídeo.

Consejos de un youtuber

Del Vayo también ha querido darnos algunos consejos más prácticos que serán de gran utilidad para los primerizos. Éste nos ha vuelto a insistir en la importancia de la iluminación, además de intentar grabar en un horario en el que haya el menor ruido posible en la calle, ya que podría estropearnos la grabación.

Del mismo modo, nos avisa sobre la periodicidad. "Es importante subir vídeos de manera habitual, el algoritmo de YouTube penaliza a los canales que no suben contenido de forma continua". Con esto, Del Vayo no quiere decir que subamos vídeos todos los días, pero sí que nos fijemos hacerlo cada determinado tiempo, ya sea semanalmente, cada tres días, etcétera. Como es lógico, la periodicidad también nos beneficiará de cara a los espectadores, que se habituarán a ver vídeos nuestros cada "x" días.

Fernando Álvarez del Vayo en uno de sus vídeos.

Además de ser constante, Del Vayo recalca la relevancia de ser natural en los vídeos. No obstante, dependerá bastante de la personalidad de cada uno, pues hay quienes se sienten más cómodos usando un guion, mientras que otros no lo necesitan. No os agobiéis si al principio os notáis muy artificiales, como dice el refrán, la práctica hace al maestro.

Del Vayo termina diciéndonos que tratemos de no hacer mucho caso a los comentarios negativos de los usuarios. "Hagas lo que hagas, siempre te criticarán. Y, cuando no lo hagas, también te criticarán". Quién sabe, quizás durante esta cuarentena nazca alguna que otra futura estrella de YouTube siguiendo nuestros consejos.