Perder el tiempo en Youtube ahora es más fácil, justo a tiempo

Ahora que el gobierno de España ha declarado el estado de alarma por la expansión del coronavirus, una de las primeras consecuencias que sufriremos es la limitación de la circulación de personas.

Eso implica que vamos a pasar más tiempo en casa, nos guste o no; afortunadamente, si no llevamos bien eso de no poder salir, la tecnología nos da muchas opciones para entretenernos.

Casualmente, Youtube acaba de implementar un cambio que puede hacer que las largas horas en casa se pasen mejor; se trata de una esperada modificación en la pestaña "Tendencias", que siempre ha recibido muchas críticas.

Nueva sección de Explorar en Youtube

A partir de hoy, Youtube dará más preferencia a vídeos de creadores no tan conocidos, o que estén triunfando pese a no provenir de canales famosos. En la nueva pestaña "Explorar", que aparece en el mismo sitio que la de "Tendencias", ahora veremos una nueva página, en la que los vídeos de creadores y artistas emergentes aparecerán antes que el resto de vídeos. En eel caso de España, se potenciará a un "creador emergente" una vez a la semana.

La nueva pestaña "Explorar", con acceso directo a "Tendencias"

La pestaña de Explorar seguirá mostrando los vídeos más populares; es sólo que ahora también aparecerán vídeos que tal vez no tienen tantas visitas al no provenir de canales grandes, pero cuya cantidad de visitas está creciendo rápidamente.

Otro cambio lo vemos en la parte superior de la nueva pestaña, donde aparecerá una lista de temáticas, como puede ser "Música", "Noticias", "Videojuegos" y "Películas". De esta forma, será más fácil encontrar vídeos sobre el tema que queremos ver. Aquí también encontraremos un enlace a la vieja sección de "Tendencias".

Youtube le echa un cable a sus creadores

Youtube ha sido criticada por los creadores menos populares de potenciar siempre los mismos canales; especialmente los canales oficiales de las compañías. Para mejorar su imagen, Youtube ha favorecido vídeos de marcas famosas y reconocibles; pero eso ha hecho que encontrar vídeos de creadores que sólo usan Youtube para publicar contenido sea más difícil.

Podemos acceder a diversas categorías y temas

Google confesó que este era un problema de su plataforma, que intentará solucionar con esta nueva pestaña. Al mismo tiempo, Youtube quiere evitar polémicas sobre el contenido que aparece en esta pestaña; y afirma que seleccionará los vídeos que no contengan contenido para adultos o con insultos. Eso dice mucho de la razón por la que Youtube potenciaba el contenido creado por marcas, que suele ser menos polémico y dar menos problemas.

Sea como sea, al menos tenemos una excusa más para abrir la app de Youtube; la nueva sección está disponible en las apps de iOS y Android, aunque la web, al menos por el momento, sigue mostrando la sección antigua de Tendencias.