Google I/O completamente cancelado: Google ni se arriesga con un evento virtual

El Google I/O es el mayor evento del año para una de las mayores empresas tecnológicas del planeta; pero este 2020 no se celebrará en ninguna capacidad, debido a la crisis del coronavirus.

Es una noticia sorprendente porque a principios de mes, Google ya canceló el gran evento presencial, que se iba a organizar el próximo 12 de mayo en Mountain View, California. Por aquel entonces, la compañía justificó su decisión en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, para evitar grandes conglomeraciones de personas.

Al menos Google iba a aprovechar para pasar su evento a Internet. Las presentaciones continuarían, pero ahora en forma de "streaming", con vídeos accesibles a través de su plataforma. De esta forma, Google podría seguir presentando sus nuevos productos y servicios.

Google I/O cancelado definitivamente

Ahora, ni siquiera eso. Google ha confirmado que el evento virtual que estaba preparando también ha sido cancelado. Por lo tanto, el Google I/O no se celebrará este 2020; una de las citas imprescindibles del año acaba de desaparecer.

El asistente de Google iba a ser uno de los protagonistas del Google I/O @tkolnowski en Unsplash.

Aunque pueda parecer que realizar los eventos por streaming era la mejor solución, la situación ha empeorado en estas semanas. Estos eventos habrían requerido que los empleados de Google acudiesen a realizar las presentaciones, y en estos momentos hasta eso está siendo desaconsejado por las autoridades.

Google afirma que la cancelación se produce para proteger la salud y la seguridad de los desarrolladores, empleados y la comunidad local de California. En vez de hablar de nuevos productos, Google se centrará en "ayudar a las personas con los nuevos desafíos que afrontamos". Uno de estos desafíos es la página para el diagnóstico para el coronavirus desarrollada por la división Verily y anunciada por Trump.

¿Qué pasará con Facebook y Apple?

Pese a todo, Google aclara que eso no signfica que no vaya a anunciar novedades para su plataforma; pero en vez de realizar un gran evento, las irá anunciando en sus blogs y foros. No está claro hasta qué punto esta cancelación afecta a la presentación de nuevos productos, si alguno ha sido retrasado o incluso cancelado.

Página web de Google I/O mostrando el anuncio de la cancelación

Ahora la gran pregunta es qué pasará con el resto. El mes de mayo es especialmente ocupado en el sector tecnológico, y rivales como Facebook y Apple también anunciaron en su día la cancelación de los eventos presenciales, sustituidos por eventos virtuales. Si Google cree que estas presentaciones virtuales siguen poniendo en peligro a sus empleados, puede que las otras dos grandes también sigan sus pasos.