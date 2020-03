La web de Google para comprobar si tienes coronavirus, más cerca: ya se está probando

Esta misma semana nos enterábamos de 2 cosas: que Trump se había inventado una colaboración con Google para crear una web contra el coronavirus y que esta, sin ser "parte" del ejecutivo de Trump, sí que se está desarrollando. La clave está en Verily, o también llamada "Google Life Sciences" en su día, que está desarrollando dicha herramienta.

Desde que se constituyó Alphabet Verily tiene cierta independencia, y ha anunciado que está creando una web para realizar pruebas de coronavirus y así efectuar diagnósticos de la enfermedad, así como detectar a personas con alto riesgo de contraer el virus.

La web de Google ya se está probando en Estados Unidos, concretamente en California, en Bay Area. Esta herramienta funcionará en conjunto con sitios de diagnóstico establecidos en dicha área.

La web de Google contra el coronavirus

Este anuncio se debe a la confusión provocada por el anuncio de Trump acerca de una supuesta colaboración con Google para crear esa web, algo que la misma Google tuvo que salir a desmentir. Pero como comentamos en OMICRONO, que Trump mintiera no implica que no se estuviera haciendo nada. Verily se ha puesto manos a la obra.

Trump declarando la emergencia nacional. JONATHAN ERNST Thomson Reuters

Según explica la misma Verily, la firma está trabajando con la oficina del Gobernador de Califonia junto a las autoridades federales, estatales y locales relacionadas con la salud pública para establecer puestos de testeo en la zona del área y, además, una herraminta online paa aumentar la detección de casos de personas de riesgo por coronavirus.

A partir del lunes, los residentes californianos podrán realizar una encuesta online para realizar un diagnóstico del coronavirus a distancia. Las personas que "cumplan con los requisitos para las pruebas serán dirigidas a sitios de pruebas móviles en función de la capacidad" de estas personas, y se realizarán estas nuevas pruebas.

Verily se está valiendo de su plataforma de estudios médicos Project Baseline para recopilar y almacenar información sanitaria que, además, cumple con las regulaciones federales y estatales. Además, se almacenan estos datos con protocolos de seguridad y privacidad muy avanzados.

Tendremos que esperar

Si bien se está probando, la misma Verily ha admitido que la web aún está en sus primeras fases de desarrollo y que difícilmente la veremos en un plazo corto de tiempo, tal y como cuentan en 9to5Google. "El programa se encuentra en sus primeras etapas, y nos tomaremos el tiempo para evaluar las operaciones en los sitios piloto en Bay Area antes de lanzarlo a sitios adicionales".

No es a nivel internacional y no está muy avanzada. No obstante, Google por su parte está desarrollando una versión de esta web para toda Estados Unidos, y probablemente con el paso del tiempo acabará llegando de forma internacional. No se sabe cuándo ni cómo, y si colaborará con las autoridades locales de cada país. Tendremos que esperar.