Cómo hacer videollamadas de grupos en WhatsApp durante el coronavirus

La obligación de quedarse en casa como medida clave para frenar al coronavirus ha hecho que muchos amigos hayan tenido que deshacer planes, que los abuelos no puedan ver a sus nietos o que muchas comidas familiares no puedan celebrarse. Sin embargo, hay que tomárselo con buen espíritu y ánimo.

Una de las formas más fáciles de hacerlo es seguir viéndose, aunque sea virtualmente. Skype, Hangouts o Houseparty son algunas de las aplicaciones que han ganado en popularidad para hacer estos 'encuentros' virtuales, sin embargo, mucho más a mano es hacerlo a través de WhatsApp, una aplicación que encontramos en la casi totalidad de los teléfonos españoles.

Y es que aunque WhatsApp lo usemos habitualmente para escribir en chats individuales o grupales, también se puede usar para realizar videollamadas con otras tres personas, ya que la pantalla del smartphone se dividirá en cuatro. Así si queremos videollamar a más dispositivos sí será necesario hacerlo con alguna de las aplicaciones mencionadas anteriormente.

whatsapp-samsung-galaxy-1

Cómo hacer una videollamada grupal

Lo primero es tener actualizada la aplicación así como asegurarse de tener una conexión fuerte a internet cuando hagas o recibas una videollamada. "Una conexión débil o mal configurada podría afectar la calidad del audio o video. Si estás conectado a una red WiFi, la calidad de la videollamada dependerá de la calidad de la señal y velocidad de tu red", explica la compañía.

Para hacer una videollamada grupal desde un chat de grupo, basta con seguir estos pasos: abrir el chat de grupo con las personas a las que deseas videollamar. Tocar en el icono de llamada grupal y seleccionar a los contactos con los que quieras mantener la llamada.

Cómo hacer videollamadas de grupos en WhatsApp

Una vez que se hayan seleccionado veremos en la parte superior dos iconos, uno de un teléfono y otro de una videocámara, habrá que tocar en éste último para iniciar la videollamada a cuatro.

También se podrá hacer la videollamada grupal desde la pestaña de Llamadas, con lo que no obliga a tener un grupo con los amigos a los que queramos llamar. En ese caso la ruta será la siguiente: abrir la pestaña Llamadas, tocar sobre Nueva llamada y Nueva llamada grupal. Una vez ahí bastará con buscar y seleccionar los contactos a los que queramos llamar. Cuando esté seleccionados, habrá que pulsar sobre el icono de Videollamada.

Por último, si estamos hablando con un amigo y queremos añadir a otra persona a esa llamada, bastará con pulsar sobre el icono de Añadir a un participante, que está representado con la figura de una persona y un símbolo '+'.

Qué tener en cuenta

Más allá de contar con una conexión de internet fluida, la propia WhatsApp hace una serie de recomendaciones que hay que tener en cuenta antes de realizar una videollamada de este tipo.

La aplicación de WhatsApp en un dispositivo móvil.

En concreto, explica que cuando recibas una videollamada grupal, la pantalla mostrará a los participantes presentes en la videollamada. De este modo, a diferencia de otras aplicaciones, siempre se mostrará a todos los usuarios, aunque no estén hablando. En el caso de querer seguir en la conversación pero que nuestra cámara se apague, bastará con pulsar sobre la opción de apagar tu cámara pulsando sobre el icono de una cámara tachada.



En el caso de que el usuario que ha creado la videollamada quiera a echar a un usuario de ésta no podrá hacerlo. Tendrá que ser el propio usuario afectado el que cancele la comunicación o bien cortar la videollamada por completo. "No puedes eliminar a un participante durante una videollamada grupal. El participante tendría que terminar la llamada de su lado para salir de la llamada", recalca la empresa.

Asimismo, este tipo de videollamadas aparecerán en la pestaña de Llamadas con lo que será posible recurrir a ellas en el historial para repetirlas directamente sin tener que hacer todo el proceso.