Modo oscuro de WhatsApp: así puedes activarlo en iPhone y Android

Muchos usuarios de WhatsApp llevan años pidiendo la implementación de un modo oscuro, una función que resulta mucho más cómoda a la vista cuando hay poca luz y que lleva disponible en Telegram desde hace bastante tiempo.

Tras años escuchando rumores sobre su llegada a WhatsApp, no fue hasta hace un par de semanas cuando comenzaba a probarse el modo oscuro en las versiones de prueba de la aplicación. Pese a ello, resultaba bastante complicado, por no decir imposible, ser participante de una de estas betas.

Ahora por fin, este martes ha sido la fecha elegida para anunciar su llegada de manera oficial a la plataforma de mensajería más popular del planeta. Te enseñamos cómo activar de manera sencilla el modo oscuro de WhatsApp tanto en Android como en iOS.

Pon el modo oscuro de WhatsApp

Hace apenas unos días WhatsApp hacía pública su llegada a los 2.000 millones de usuarios, una cifra arrolladora ya que engloba a prácticamente un cuarto de la población mundial, lo que revela con claridad su poder e influencia en nuestro día a día aunque ni siquiera seamos conscientes de ello.

WhatsApp en modo oscuro iPhone (izq.) y Android (der.) Chema Flores

Casualidad o no, puesto que no sabemos si es su peculiar celebración por el número de usuarios alcanzado, acaban de anunciar que la próxima actualización de la aplicación incluirá el famoso y aclamado modo oscuro.

En el comunicado oficial explican que éste ha sido diseñado con la intención de reducir la tensión ocular cuando los usuarios se encuentran en entornos con poca luz, además de evitar esos "momentos incómodos" en los que el móvil ilumina toda la habitación. Sí, todos nos hemos sentido alguna vez como vampiros al sufrirlo.

Cabe recalcar que la actualización no llegará de golpe a todos los usuarios de WhatsApp, sino poco a poco durante los próximos días, como suele ser norma general en este tipo de actualizaciones. Si aún no puedes actualizar, no desesperes, acabará llegando.

Procedimiento a seguir

En primer lugar, tengas un iPhone o un Android, tendrás que dirigirte a la tienda de aplicaciones de tu teléfono y comprobar si tienes una nueva actualización de WhatsApp. Si aún no te aparece tendrás que esperar unos días; si te aparece, descárgala e instálala. Una vez con la aplicación instalada habrá que diferenciar si tenemos un teléfono Android o un iPhone.

En el caso de Android, para activar la nueva función bastará con entrar a la app, ir al apartado de "Ajustes" y después pinches en "Chats". Una vez allí tendrás que pulsar sobre "Tema", donde debería aparecerte una opción titulada "Oscuro" que tendrás que seleccionar. Asimismo, si la versión instalada del sistema operativo es la 10 o posterior, la aplicación reconocerá los ajustes de modo oscuro que tengamos y se adaptará en consecuencia de forma automática.

Por su parte, si el teléfono que tenemos es iPhone el usuario estará obligado a elegir el modo oscuro en el sistema para poder tener la app con la interfaz en negro. Al igual que sucede con Instagram si tenemos el teléfono en modo claro el diseño de WhatsApp saldrá en blanco. Por ello, habrá que ir a "Configuración", "Pantalla y brillo" y una vez ahí, en "Apariencia", elegir "Oscuro".

Modo oscuro de WhatsApp

Si has seguido los pasos que hemos comentado como es debido, ya habrás activado el famoso modo oscuro y verás cómo la interfaz pasa a tener un color oscuro en lugar del clásico fondo blanco al que estarías acostumbrado.

Desde WhatsApp señalan que para diseñar el modo oscuro han invertido tiempo en investigación y experimentación en dos áreas muy concretas: la legibilidad y la jerarquía de la información. Todo ello con el fin de minimizar la fatiga ocular y que los usuarios se sientan más a gusto pese a estar totalmente a oscuras.

¿Cuál será la próxima función en llegar a la plataforma? Parece que poco a poco van diluyéndose las pocas ventajas que tenía Telegram frente a WhatsApp.