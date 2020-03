El Model 3 se convierte en una bestia para el circuito con las nuevas opciones de Tesla

Una de las prioridades de Tesla desde el principio fue demostrar que los coches eléctricos no tienen porqué ser aburridos, y que la mayor eficiencia no tiene porqué traducirse en bajas velocidades.

No es raro encontrarse vídeos de conductores del Tesla Model S venciendo a deportivos en pruebas de aceleración, por ejemplo, y es una historia que se repite en cada nuevo lanzamiento. Sin embargo, que un eléctrico acelere muy bien (gracias a obtener el par motor al instante) no implica que sea bueno en el circuito.

Un coche como el Model 3 no es, se mire como se mire, un coche deportivo. Ni lo pretende: nació como una alternativa más barata y práctica al Model S. Aunque existe una versión Performance, las propias características del coche (como lo alto o lo pesado que es) no lo hacen apto para vencer al cronómetro... ¿o si?

El paquete de circuito para el Model 3

Porque ahora Tesla nos ha sorprendido con dos novedades dirigidas a convertir al Model 3 en un "track car", un coche pensado para dar vueltas al circuito; y es tan absurdo como suena.

Para empezar, Tesla ha empezado a vender un nuevo "paquete de circuito" para el Model 3 en su web oficial (por el momento, sólo en los EEUU). Es un conjunto de piezas para instalar en nuestro Model 3, dirigidas a mejorar la velocidad y el comportamiento del coche.

Tesla Model 3 con las nuevas llantas deportivas Tesla

La estrella son las nuevas llantas Zero-G de veinte pulgadas, que no solo presumen de un estilo mucho más agresivo sino que son más ligeras; algo especialmente importante para mejorar la respuesta en curva y la velocidad en general. Las llantas vienen con nuevas cubiertas con el logotipo de Tesla.

Con semejantes llantas, unos neumáticos diseñados para ahorrar no pegarían, así que el paquete viene con cuatro Michelin Pilot Sport Cup 2 para conseguir el mayor agarre posible.

Nuevas llantas y neumáticos para circuito de Tesla Tesla

Para aprovechar ese agarre adicional, los frenos también cambian; nuevas pastillass de freno de alto rendimiento, junto con un nuevo fluido de freno se pueden instalar para conseguir una frenada más dura.

El precio de este paquete está en los 5.500 dólares, e incluye la instalación en un centro de servicio.

Nuevo modo para circuito

Junto con el nuevo paquete, Tesla también ha lanzado una actualización gratuita que incluye el nuevo "Track Mode" el modo programado especialmente para el circuito. Sin embargo, sólo aparece como disponible si hemos comprado el paquete para circuito.

En este modo, la prioridad deja de ser la autonomía, y se centra en sacar todo el provecho al motor. La mayoría de ayudas a la conducción se desactivan y Tesla no recomienda usarlo en carreteras públicas; aunque eso no suele impedir que la gente lo use, por supuesto.

Los pocos afortunados que lo han podido probar se han sorprendido por lo "loco" y "divertido" que puede llegar a ser un simple Model 3. Con el modo activo, la pantalla muestra información avanzada, como la temperatura de los neumáticos o las fuerzas G que sufrimos.

Por supuesto, estas novedades serán inútiles para los conductores que sólo quieren un coche eléctrico práctico; pero para los entusiastas, será un lanzamiento importante. De hecho, uno de los primeros cambios que hacen muchos está en las llantas; las disponibles por defecto están diseñadas para mejorar la aerodinámica y conseguir más kilómetros de autonomía al año, pero no son muy bonitas ni ligeras.